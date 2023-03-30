台灣經濟不悲觀 吳東亮：生醫產業有機會成另一護國神山
工商協進會今（30）日與行政院長建陳建仁進行早餐會。工商協進會理事長吳東亮致詞時指出，國發會預測台灣景氣在今年4月有望落底，全球主要央行也有機會在上半年停止升息，台灣整體經濟展望並不悲觀，生醫產業更有機會成為台灣另一座護國神山，今日也將針對產業提升、經濟振興、淨零轉型、財稅政策、金融監理、人力資源、經營環境等7個面，提出25項提案、55個具體建議，希望工商界的各項建言，能夠協助政府，提升台 灣經濟、社會與環境韌性，迎接景氣春燕到來。
記者顏真真／台北報導
今日是行政院長陳建仁院長上任後，也是吳東亮接任理事長後的首場工商早餐會，陳建仁率領包括副院長鄭文燦、國發會主委龔明興、財經部會首長及金管會主委黃天牧與會。陳建仁致詞時談到，這次百年大疫凸顯生醫產業的重要，亦印證生技醫療對國家安全的重要戰略地位，政府將持續推動生技產業發展，還有新興醫療戰略技術開發與產業化，並已擬具再生醫療法、再生醫療製劑條例草案送請立法院審議，希望這個會期能夠通過，透過政府與民間的努力，共同打造下一座護國神山。
面對企業憂心的缺電問題，陳建仁則強調，政府積極投入再生能源發展，未來政府將持續加速整體綠能發展進程，確保穩定供電，對於俄烏戰爭後，國際燃料價格大漲，調整電價實屬不得已，而政府仍考慮到顧民生、顧產業，衡平設計電價調整方案，期望透過能一起渡過這波全球性燃料價格飆漲風暴。
吳東亮致詞時則表示，雖然國際通膨高漲、 各國央行升息縮表、地緣政治風險升溫、碳邊境關稅與碳費課徵、人力缺口等變數，為企業營運帶來挑戰，但也看見產業成長的新動能，近年來政府提供的優惠政策， 成功吸引台商回流與外資大規模在台投資，半導體產業全球布局，擴大供應鏈國際合作，氣候立法與政策逐步完善，金融業也協助企業綠色轉型，迎接低碳商機。
對於台灣景氣前景，他說，國發會已預測今年4月有望落底，全球主要央行亦有機會在上半年停止升息，台灣整體經濟展望並不悲觀，而目前他也擔任「國家生技醫藥產業策進會」 的理事，生策會更是橫跨醫療、生技、科技及金融四大面向最重要的生醫平台，透過產官學合作，他相信生醫產業有機會成為台灣另一座護國神山，他更期望工商界的各項建言，能夠協助政府，提升台 灣經濟、社會與環境韌性，迎接景氣春燕的來臨。