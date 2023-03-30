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特斯拉Model S／X台灣開賣！全新車色登場　第2季可交車

▲特斯拉Model S 與 Model X 正式在台開放訂購，同步推出全新車色「Ultra Red 烈焰紅」。（圖／特斯拉提供）
▲特斯拉Model S 與 Model X 正式在台開放訂購，同步推出全新車色「Ultra Red 烈焰紅」。（圖／特斯拉提供）

記者徐銘穗/綜合報導

真的開賣了！眾所期盼的 Tesla Model S 與 Tesla Model X 今日正式在台灣官方網站開放訂購，最快將於今年第二季首批限量交付，首批交付車型包括 Model S、Model X 與 Model X Plaid 三種車型，售價304.99萬元起，至於Model S Plaid 抵台時程仍未定。另外，全新車色「Ultra Red 烈焰紅」也同步開放選配，不再只有黑與白。

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特斯拉指出，具備經典優雅車身線條的 Model S 續航里程（WLTP）最高可達 638 公里，其中 Model S Plaid 提供 0-100 公里/小時加速僅 2.1 秒與極低的 0.208 Cd 阻力係數，是專為追求速度、耐力和續航打造的車款，續航里程603公里。Model S 標準配備售價為 304萬9900 元起，Model S Plaid 標準配備售價為 336萬9900元起。 

▲特斯拉休旅車款 Model X有5人、7人座選擇，Model X Plaid僅有6人座配置。（圖／特斯拉提供）
▲特斯拉休旅車款 Model X有5人、7人座選擇，Model X Plaid僅有6人座配置。（圖／特斯拉提供）
擁有獨特鷹翼門設計的休旅車款 Model X 具備其他 SUV 無可匹敵的動力與加速，最高續航里程可達 597 公里，超過 2600 公升的儲物空間與 2300 公斤的拖曳能力，堪稱地表最強 SUV，兼具實用性與各種家庭使用情境。Model X 提供五至七人座配置，標準配備售價自 348萬9900 元起；Model X Plaid 提供六人座配置，最高續航里程564公里，標準售價自 379萬9900元起。

配備規格上，Model S 與 Model X 配備 17 吋 2200 x 1300 高解析度觸控螢幕，電腦最高運算速度可達 10 teraflops，提供媲美當今最新電玩主機的車內劇院與遊戲饗宴。除此之外，時尚簡約的空間設計均配備三區域溫度控制、前排通風座椅、HEPA 空氣過濾系統、22 組揚聲器、960 瓦音響系統及「主動道路噪音降噪」功能。

▲Model S 與 Model X 可選配全新 Yoke 方向盤，具備車輛自動換檔功能。（圖／特斯拉提供）
▲Model S 與 Model X 可選配全新 Yoke 方向盤，具備車輛自動換檔功能。（圖／特斯拉提供）
全新 Model S 與 Model X 強調極致舒適性，主動式可調阻尼及懸吊系統擁有更強的吸震能力，搭配全新輪胎提供絕佳的行路質感、抓地力與低滾動阻力。消費者即日起可透過 Tesla 官方網站客製化選配包含車色、內裝、方向盤控制，以及搭載最新尖端科技的全自動輔助駕駛功能（FSD）。

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