獨／國民黨總統提名內參民調　納入韓國瑜

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前黨內呼聲最高的就是侯友宜，但侯友宜擔心太早宣布投入總統大選，將遭受落跑罵名，而遲遲沒有鬆口，不過，侯友宜近日態度已經開始轉變，過去與國民黨刻意保持距離的侯友宜此次加入黨提名小組，表態願意共同承擔，當被問及是否接受黨徵召，侯也說，全力以赴、為國為民。
而黨秘書長黃健庭也開始啟動徵召前的徵詢作業，黃健庭日前已經見過表態參選的孫文學校校長張亞中，今日再約見中廣董事長趙少康，接下來包括鴻海創辦人郭台銘、侯友宜等都會陸續安排。
據了解，國民黨內也會以內參民調作為提名依據，黨務人士指出，內參民調會滾動式進行，人選會納入除了主要候選人侯友宜外，還有已經表態爭取提名者包括張亞中、郭台銘、趙少康等，另外，韓國瑜也有不少支持者力拱他再次出戰，因此民調也會納入韓國瑜。
黨務人士強調，內參民調納入各方人士主要就是要展現黨中央的公平公正，絕對沒有偏袒哪一方，或是刻意要卡誰，納入韓國瑜就是要讓韓粉安心，黨中央不會有任何黑箱，就是要找出最具勝選機會的人，打贏2024年選戰。
據了解，黨內仍有不少韓粉力拱韓國瑜再次參選，近日黨內人士也透過與韓國瑜的聚會探詢韓國瑜的意思，該人士認為，韓國瑜對於再戰總統的機率很低，但是仍關心公眾事務，未來會透過不同的方式繼續關心政治。