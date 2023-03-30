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獨／國民黨總統提名內參民調　納入韓國瑜

▲國民黨內仍有大批韓粉力拱韓國瑜再戰總統，國民黨也將韓國瑜納入內參民調。（圖／資料照片）
▲國民黨內仍有大批韓粉力拱韓國瑜再戰總統，國民黨也將韓國瑜納入內參民調。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨2024年總統人選已經定調將由黨徵召最具勝選機會的人，黨秘書長黃健庭近日也陸續約見黨內有意參選者，據了解，國民黨也會滾動式進行內參民調，作為提名依據，其中除了黨內力拱的侯友宜外，已表態的郭台銘、張亞中、趙少康，也會納入呼聲仍很高的前高雄市長韓國瑜。

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備戰2024年總統大選，國民黨中常會拍板，會以徵召取代初選，產生國民黨的總統人選，國民黨主席朱立倫也多次透過管道表示，自己會成為前主席吳伯雄2.0，要當總教練，而非選手，全力為候選人排除障礙，贏得勝選。

目前黨內呼聲最高的就是侯友宜，但侯友宜擔心太早宣布投入總統大選，將遭受落跑罵名，而遲遲沒有鬆口，不過，侯友宜近日態度已經開始轉變，過去與國民黨刻意保持距離的侯友宜此次加入黨提名小組，表態願意共同承擔，當被問及是否接受黨徵召，侯也說，全力以赴、為國為民。

而黨秘書長黃健庭也開始啟動徵召前的徵詢作業，黃健庭日前已經見過表態參選的孫文學校校長張亞中，今日再約見中廣董事長趙少康，接下來包括鴻海創辦人郭台銘、侯友宜等都會陸續安排。

據了解，國民黨內也會以內參民調作為提名依據，黨務人士指出，內參民調會滾動式進行，人選會納入除了主要候選人侯友宜外，還有已經表態爭取提名者包括張亞中、郭台銘、趙少康等，另外，韓國瑜也有不少支持者力拱他再次出戰，因此民調也會納入韓國瑜。

黨務人士強調，內參民調納入各方人士主要就是要展現黨中央的公平公正，絕對沒有偏袒哪一方，或是刻意要卡誰，納入韓國瑜就是要讓韓粉安心，黨中央不會有任何黑箱，就是要找出最具勝選機會的人，打贏2024年選戰。

據了解，黨內仍有不少韓粉力拱韓國瑜再次參選，近日黨內人士也透過與韓國瑜的聚會探詢韓國瑜的意思，該人士認為，韓國瑜對於再戰總統的機率很低，但是仍關心公眾事務，未來會透過不同的方式繼續關心政治。

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