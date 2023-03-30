3歲女童先天罕病洗腎　「成人腎」植入搶救破國內紀錄！父母親曝治療歷程

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許小妹先天多囊腎 治療曲折、影響甚鉅3歲的許小妹罹患先天性多囊腎疾病，是相當罕見的隱性遺傳腎臟疾病。許小妹的母親表示，懷孕28週的時候，在桃園的區域醫院進行產檢，發現孩子有先天性多囊腎，在醫生建議下到長庚生產，生產後在長庚腎臟科治療。
但就醫的過程相當曲折，後來就近在部立桃園醫院治療，一開始都以吃藥控制，病情都相當穩定，但大概在1歲左右，醫師建議要進入腹膜透析的階段，許小妹父母坦言「晴天霹靂」，決定到前往台大試試別的治療方式。
不過，2歲時許小妹狀況突然急轉直下，醫師建議前往榮總治療，進行抽血檢查後緊急洗腎，並開始進行腹膜透析。許小妹的母親表示，腹膜透析的過程相當辛苦，從早上5點開始到晚上12點，每天洗5-6次，家中整個生活作息都需配合。
此外，末期腎病會產生許多併發症，如：高血壓、心臟血管疾病、貧血、代謝症候群等等。許小妹的母親提到，許小妹小小年紀就有高血壓、高血脂等等，吃的藥很多，每次都要拿大提袋前往領藥。
而且慢性腎病對病童的身心、發育、生活都產生很大的影響。許小妹的父母表示，由於毒素影響，過去許小妹食慾不佳，飲食狀況不好，身高矮小，而且體力較差，走路姿勢、步態異常。
再加上長期洗腎，影響更大，像許小妹更因為洗腎的關係，沒辦法就讀幼稚園。許小妹的母親提到，許小妹常問「為什麼我要洗肚肚？」、「為什麼哥哥不用？」，雖然是這樣的童言童語，但其實聽到後都很難過。
幸運獲得移植機會 手術又是一大考驗幸運的是，經過一年的等待，今年1月許小妹獲得一名14歲女童大愛捐贈，不過，腎臟大小已是成年的尺寸（12x5x6公分），對於如何植入許小妹狹小的腹腔，是移植手術所要面臨的第一個最大的挑戰。
此外，成人大小的腎臟移植後血管是否能予孩童血管吻合，並獲得足夠的血流供應也是一大考驗，而手術泌尿系統重建也有相當的難度。
蔡昕霖主任表示，2歲起許小妹接受腹膜透析治療的同時，就將腹腔慢慢撐大，為移植機會做準備，並在移植團隊精密計算許小妹腹腔的3D容積，決定先摘除右腎爭取更多空間來接受成人的腎臟。
蔡昕霖主任指出，為了同時讓植入的成年尺寸新腎臟獲得充足的血流供應，因此血管則吻合在高難度的主動脈與下腔靜脈，輸尿管則是利用許小妹妹右側的輸尿管原地重建，整個手術過程耗時7個小時。
術後脫離洗腎痛苦 許小妹現況曝歷經7個小時，克服麻醉等種種困難，手術順利完成，術中移植的腎臟立即發揮功能，術後第二天，腎功能恢復正常，經由嚴密的術後血壓與水份調控，復原狀況十分良好，許小妹不再需要任何透析治療，術後幾天康復出院。
臺北榮總一般兒科張瑞文主任提到，在手術前，每次許小妹進入診間看診時，都不說話甚至會大哭，但現在的她可以跟每個人互動，甚至很活潑開朗，願意說很多話，食慾也恢復不少，體重也漸漸增加，能自己走路，很之前瘦瘦小小需要父母抱著進入診間的模樣相差很多。
接受移植手術後，許小妹不用再進行腹膜透析，可以和一般的孩童一樣前往幼稚園上學。許小妹的母親表示，現在許小妹非常的期待，常常在問什麼時候可以去上課。
但移植術後還有許多要注意的事項，張瑞文主任表示，病童須遵從醫囑定期吃抗排斥藥物，避免感染並攝取足夠水分、維持正常作息，此外，還要注意尿液的顏色、型態，如果有血尿，或是尿液靜置10-15分鐘後仍有泡泡可能有蛋白尿的情況，應就醫治療。
最後，張瑞文主任也提醒，腎臟移植是末期腎臟病孩童最好的治療，不僅可以得到最佳的預後，對於原本落後的身高、體重甚至智力發育，移植成功後都可明顯追上同齡兒童。
目前，財團法人器官捐贈登錄中心也比照國外器官分配原則，逐步提高18歲以下青少年孩童等候腎臟的積分，協助病童及早獲得腎臟移植的機會。醫師呼籲，接受透析治療兒童的家長們，應了解兒童腎臟移植的重要性，把握移植的黃金時機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57336
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