《眾神派對》上市登App Store熱門遊戲第一！玩家評價曝
以都市神話為主題的RPG手機遊戲《眾神派對》昨（29）日正式於Google Play、App Store雙平台上線，乘著事前預約超過百萬人次的風潮，《眾神派對》昨日一上線就登上雙平台免費遊戲排行榜的冠軍，官方表示，《眾神派對》結合神話、電音、街頭等多重元素，玩家可蒐集百位眾神，透過多重養成組成代行者夢幻戰隊，並進行回合制戰鬥，也能召集公會戰友，挑戰巨大 BOSS 副本，收穫豐厚戰利品。
記者張志浩/綜合報導
《眾神派對》的遊戲背景發生在名為「傑雷特」的時尚都市，當神秘的巨大建築「神蹟」從地底升起，並釋放出神性聲波後，賦予人類不可思議的力量。因為聲波而覺醒，獲得神格的人們就被稱為「代行者」，不過神蹟也帶來災難和毀滅，其製造的神蹟怪物令都市陷入混亂。因此玩家必須擔任獲得神格力量的英雄，為各自的信念而戰，藉以守護人類文明。
官方指出，現在登入即可參與限時活動，領取多樣預約獎勵，包括「孟婆」、「多可比」、「天鈿女命」三位女神任挑選。此之，營運團隊為了感謝玩家預約突破兩百萬，也加碼登入活動「暖春納新」，連續14天將一連串獎勵抱回家，享受爽快40抽豪禮。新手首次十連抽，必中傳說級代行者「哪吒」或「孫悟空」。
遊戲昨日一推出，也立馬登上熱門遊戲的榜單，不過玩家評價稍微有些兩極，有人認為「美術風格真的很吸引人，以手遊來說實在不錯」、「故事背景蠻特別的，目前玩起來沒太大的問題」、「希望不要只有手遊版」；但也有人提到「主打西方神的遊戲，結果裡面半數都中國神」、「已經有玩國際服了，體感是超級課金遊戲，而且SSR出貨率低得嚇人，大家好好考慮。」