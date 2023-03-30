六福村狒狒多兩隻！林務局擬找台北、高雄專家勘查　

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根據林務局統計，全台登記在案的狒狒屬，六福村150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒、5隻東非狒狒，事情發生的第一時間，六福村因被指稱是狒狒所有者緊急回應「園內動物數量沒有少」，不過23日下午進行二次清點時，卻反而發現狒狒的數量比原先列管數量「多一隻」，如今加上死亡的東非狒狒，實際上是多兩隻。
林務局局長林華慶說明，以六福村為例，面積大、動物數量多，實務上要盤點的話，很難做到每一天都能夠確切掌握動物數量，因為現場還會有很多可讓動物躲藏的大水管跟洞穴，但應該可以借重科技如人工智慧影像導入，讓地方政府更即時掌握動物數量，這是接下來會邀相關單位討論。
「我們不會相信！」林華慶坦言，並不會相信六福村盤點數字，還是會以政府實際到現場掌握數量為準，將會盡快與新竹縣政府連繫，訂定時間，邀集行政人員、還有實際有飼養靈長類動物的飼養員們一起到現場檢視設施並提出改善建議，包含請園方增加科技監視設備，今天就會安排時間，被問及是否會找台北動物園，林也透露台北、高雄都可能是邀請對象。
林華慶指出，動物脫逃與圍捕要視動物的屬性，若是大型動物或具有危險性動物，所準備的器材除了吹箭與麻醉槍外，也會包含獵槍，「這是以備萬一的」，至於什麼情況下可以開槍、誰可以開槍，這是由現場指揮官或指揮系統必須說明，所有因應脫逃動物的劇本中，「槍械本來就是其中一個裝備」，而現在三方說法都已經呈現，檢方已經在偵查，就靜待結果。
林華慶認為，營運與否跟動物脫逃沒有直接關係，就算六福村沒有營運，設施有漏洞，動物還是有可能脫逃，因此在此之前，會責請新竹縣政府，請六福村要加強園區設施跟巡邏，這部分是馬上就要做的，並盡快安排現場設施勘查。
台灣動物保護行政監督聯盟也要求，六福村可能的蓄意欺騙、自以為安全設施天衣無縫，但至少已出了兩次包，不僅盤點時多了一隻，連同死亡狒狒，就是多了兩隻，且有狒狒攻破安全網逃走，至今可能都不知漏洞在哪。
動督盟呼籲，主管機關新竹縣政府應該通令六福村動物園立即停止營業接受調查，並給予最嚴厲的行政處分外，同時也要成立專案小組，結合公正第三方，以公開透明方式針對園內所有缺失盤點改善完畢，如數量、動物福利、防脫逸措施及脫逸後的追捕計劃等，將所有的缺失改善完畢之後才能恢復營業。
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