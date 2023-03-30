台灣人工智慧實驗室與奇異醫療結盟　創腦轉移瘤分析AI模型加速辨識

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腦轉移瘤人工智慧影像輔助分析系統 結合MRI改善診斷流程台灣奇異醫療在國內磁振造影(MRI)設備市場佔有龍頭地位。此次聯盟以DeepMets 為核心，將人工智慧模型與GE的MRI 系統鏈結，提供更完備、多元的醫療解決方案，短期目標是全力推往國內醫院，帶領台灣智慧醫療領先國際一大步；未來則有望透過GE遍佈世界的銷售通路，將成果推向國際。
台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示：「DeepMets已有許多國際合作夥伴，一直期待在國內有更多、更廣泛的臨床應用。此次與台灣 GE 的合作是最好的時機，能將人工智慧模型與業界最頂尖的 MRI 系統結合並帶進台灣醫療場域，改善腦轉移瘤的診斷流程。」
台灣奇異醫療指出，台灣人工智慧實驗室是很理想的合作夥伴，除了擁有尖端AI技術，訓練DeepMets所使用的在地化醫療數據，也讓GE相信更能符合台灣醫療需求。在台灣健全醫療體制下，累積了大量的醫療數據，這些數據可以為智慧醫療提供豐富的資源。為了保障人權隱私，台灣人工智慧實驗室提倡聯邦式學習（Federated learning），這種去中心化的方式，可以在不將醫療數據帶出資料所在醫院的前提下，利用23家醫學中心超過3000筆影像訓練AI模型。這種模式不僅提升AI模型的準確度，同時也更好地保護醫療數據的安全性。
加速擬定治療策略、縮短診療流程、提升靈敏度轉移癌在所有腦癌中發生率最高，然而瘤灶的位置和大小非常多樣，臨床對此病症的診斷和治療一直面臨許多挑戰。DeepMets不僅能夠加速對66%肺癌病人擬訂治療策略，有效縮短診療流程，降低病人家屬等待治療時所面臨的焦慮與恐懼，同時，DeepMets在腦轉移瘤的AI預測模型中，也擁有極高的精確度和靈敏度。傳統手動圈註29顆腫瘤並計算體積大小至少需耗費30分鐘，DeepMets則能在一分鐘內完成，其靈敏度在4mm腫瘤的偵測可以達到85%，在10mm腫瘤的偵測可以達到97%，相較於其他腦轉移瘤圈註的AI模型，DeepMets可優於其他模型四倍，在腦轉移瘤的領域中具有世界第一的地位。
DeepMets由台灣人工智慧實驗室與台北榮民總醫院團隊共同研發，並由旗下台灣醫學影像公司 (TAIMedImg)於2022年9月取得衛福部食藥署 (TFDA) SaMD (醫療器材軟體)的認證，成為台灣原生首個取得TFDA核准的磁振醫學影像人工智慧醫材。
此次合作象徵著台灣在智慧醫療領域的持續進步與發展，台灣奇異醫療表示希望能夠以市場龍頭的地位，引領醫療界積極參與整合AI技術的領域。台灣人工智慧實驗室也展現了在AI技術開發和應用領域的領先地位，未來團隊將繼續推進人工智慧技術在醫療領域的應用，提供更好的醫療服務解決方案，造福患者。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57317
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