詹雅雯、方岑罹帕金森氏症！全台7萬病友　10題快速檢測

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今年55歲的方岑在40多歲當紅時被診斷罹患帕金森氏症，她回憶起當時，手會不自主抖動，甚至對戲時，臉會不斷抽蓄，也因此讓她決定隱退演藝圈，起初藉著藥物控制，再透過水療和調整作息，穩定病況。
而56歲的詹雅雯也在3年前罹患「帕金森氏症」，因左腦中度萎縮，出現手抖、嘴巴不協調等症狀，確診後減少工作量並靠藥物控制，然而副作用也讓她暴瘦到42公斤。除方岑、詹雅雯外，台灣已故音樂家李泰祥、抗議天王柯賜海也曾罹患此症。
有「台灣帕金森之父」之稱的神經科診所院長陸清松曾受訪表示，「顫抖、僵硬、動作慢，是帕金森病3大徵兆」，顫抖是指靜態性顫抖，也就是人在靜止不動的狀態下身體不由自主顫抖，「這三種情況如果出現兩種而且單邊出現，就要懷疑是帕金森病。」而這3種徵兆反應在身體上，則是出現面具臉、手腳顫抖、背部僵硬身體前傾像鞠躬、走路時手擺動少、步態不穩、寫字愈來愈小等症狀。
台灣動作障礙學會提供簡易的「帕金森病自我檢測表」，供民眾在家自行檢測，10種情況如果出現3個，就可能已出現帕金森病初期跡象，建議找神經內科醫師檢查：
📌你的手是否曾經在休息放鬆時，出現顫抖的情形？
📌走路時有一隻手臂彎曲且不會擺動？
📌身體在站立或行進時，姿勢會向前彎曲？
📌走路姿勢雜亂、不順，好像打結了或一腳拖在後面？
📌寫字變慢而且字體變小？
📌步伐小且常常跌倒？
📌常覺得懶洋洋，做甚麼事情都沒有動力？
📌頸部後方或是肩膀常常疼痛？
📌刻意地避免與聊不來的朋友或家人相處？
📌音調出現改變？變得更單調、小聲或沙啞？
台大醫院巴金森症暨動作障礙醫療中心公開資訊曾指出，罹患典型巴金森氏病初期，以適度的運動搭配藥物治療，基本上可以維持患者10到15年獨立正常的生活，不必依賴他人的協助。