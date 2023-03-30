秦嵐爆「姐弟戀」交往小10歲魏大勛！首鬆口回2句超曖昧
33歲中國男星魏大勛2008年憑電視劇《蘇菲日記》出道，2014年被韓國經紀公司JYP娛樂相中簽下，2015年獲得「亞洲影響力·東方盛典」最具潛力新人獎，2016年在民國穿越劇《相愛穿梭千年2：月光下的交換》一人分飾兩角引起關注，隔年結束與JYP的合約後，自組個人工作室。去年與43歲女星秦嵐合作《關於唐醫生的一切》，兩人傳出假戲真做，甚至被拍到到飯店過夜，手勾手邊走邊嬉鬧，互動就像熱戀中的情侶。對此，秦嵐日前在節目被問到與魏大勛的緋聞，首度鬆口：「現在就是大家看到我的狀態」、「慢慢來。」說法相當曖昧，耐人尋味。
記者郭佩蓉/綜合報導
事實上，先前中國狗仔在就曾爆料一位「W姓男星」與「Q姓女星」正在交往，男方時常參加綜藝節目，女方則是一位高人氣演員，兩人因為合作拍戲產生情愫。此外，狗仔更加碼爆料，該位男星專談「姐弟戀」，曾經與M姓女星、Y姓女星傳緋聞。雖然狗仔並未指名道姓，不過網友們也瘋猜主角就是魏大勛與秦嵐，而M姓女星、Y姓女星則分別為馬蘇和楊冪，兩人都曾與魏大勛傳過緋聞，且年紀也都比他大。
狗仔去年12月也拍到秦嵐飛往三亞，魏大勛開車接機，兩人一路到飯店，男方下車後還體貼地幫忙推行李，小倆口辦完入住手續後，整夜沒出飯店，隔日現身時，先是一前一後走，等到人比較少，女方才勾起男方的手，邊走邊嬉鬧，就像熱戀中的小情侶。
對此，秦嵐近日在戀愛觀察綜藝節目《喜歡你我也是》最新公開的片段中，被主持人張紹剛問道：「秦嵐老師，現在是什麼狀態？」她笑著回：「現在就是大家看到我的狀態。」讓全場來賓忍不住笑了，秦嵐緊接著又補充一句：「慢慢來！」似乎暗示自己與魏大勛的戀情目前相當穩定。
而陸媒也向秦嵐身邊的工作人員求證，對方雖然沒正面答覆，僅說：「我說什麼你們都會發，所以你們還是別給我打電話。」讓網友們笑說應該真的就是在交往了：「基本就是真的，假的早就澄清了」、「笑死」、「明智的答覆」、「一起擺爛」、「哈哈哈，這個答覆。」