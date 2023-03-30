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手握半導體左右全球！讀賣：只要張忠謀健在　中國難攻台

▲日本讀賣新聞台指出，只要張忠謀健在，中國就不會攻台。（圖／鄭仲嵐拍攝）
▲日本讀賣新聞台指出，只要張忠謀健在，中國就不會攻台。（圖／鄭仲嵐拍攝）

國際中心徐筱晴／綜合報導

蔡英文總統29日率團出訪中美洲，途中將過境美國，引起世界關注。日本讀賣電視台也特別在新聞節目中，報導蔡英文總統訪問行程，並且進行分析此行用意，其中提到台積電創辦人張忠謀將會是掌握台灣局勢的關鍵人物，「只要張忠謀身體健在，一切都沒有問題。」

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讀賣電視台28日播出新聞節目《ten.》，其中由讀賣電視新聞部解說委員長高岡達之主持的解說環節《高岡視角》（タカオカ目線），特別針對蔡英文總統訪問行程進行解讀，分析此行出訪的用意，以及台灣當前局勢。蔡英文總統此行出訪中美洲，途中會過境美國，並在紐約發表演講，預定會與美國眾議院議長麥卡錫會面。

高岡達之提到，在蔡英文總統出訪的同時，台灣內部也有與蔡英文對抗的人，近期前往中國，不過比起政治人物的往來，現在比起蔡英文總統，有一名人士是全世界領袖都想與之見面的，那個人就是台積電創辦人張忠謀。

高岡達之指出，張忠謀是全世界最大最先進的半導體公司的創辦人，比起「張忠謀」這個中文名稱，英文名字「Morris Chang」在國際間更為響亮。張忠謀過去多次代表台灣出席APEC等國際會議，而在一片國家領袖當中，張忠謀是唯一的民間人士。高岡達之表示，會讓張忠謀參加會議，除了台灣與中國的關係影響之外，其實是許多國家領袖都拜託蔡英文總統讓張忠謀出席，因為大家都想與他見面。

目前台積電已經在日本熊本投資建廠，先前也已經在美國亞利桑那州設廠。高岡達之指出，當時美國總統拜登還親自出席移機典禮，顯示出對其重視的程度，且設廠所需的資金也幾乎都是由美國掏錢買單。高岡達之表示，台積電掌握了全球最先進的半導體技術，張忠謀的一句話就能左右世界，因為包括中國在內，全球的汽車、冰箱、洗衣機、手機都需要半導體。

高岡達之認為，雖然日本為了防備「台灣有事」，大幅增加防衛費，但只要張忠謀還健在，且將半導體的主體放置在台灣，中國就很難進攻台灣。因為中國一旦攻台，不僅自己拿不到半導體， 全世界的經濟也會因此停滯，因此能聽到許多聲音都指出，只要張忠謀還能繼續在世界各地走動，一切就沒問題。

不過張忠謀近來表態指出，儘管中國政府野心勃勃，大力發展半導體產業，但他認為中國技術起碼落後台灣5、6年，並且支持美國晶片政策，贊成「讓中國晶片發展腳步緩下來」。對此，高岡達之認為，企業人士作出這番發言十分具有風險，但對於張忠謀毫無保留表明態度，中國不但沒有因此勃然大怒，還好聲好氣、十分客氣的邀請張忠謀到中國投資。

高岡達之表示，現在張忠謀面臨最大的問題是與時間的競賽，儘管張忠謀身體十分硬朗，但也已經91歲，儘管張忠謀主張台灣不同於中國，接班人是否會與他有相同想法，而明年台灣即將舉行總統大選，如果由親中勢力當選，台灣將向哪邊靠攏仍是未知數。


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