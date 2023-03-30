今日廣場》戴穆戎／國民黨地方政府真的好「狒」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，就桃園張善政團隊來說，當渴望自由的狒狒落網的那刻起，其所遇到不是獸醫妥善的檢查，反而是那見獵欣喜，呈現勝利者姿態的官員，喜孜孜的與狒狒合照準備領功討賞。殊不知狒狒最後卻失血死亡，不知道是愧疚心虛或是要彌補可能的過失，政府官員竟帶頭向狒狒棺木鞠躬敬禮，此一畫面一出，更令人有如過去警消英勇殉職後，移靈返回隊部接受長官同事的最敬禮的錯覺。此情此景完全顯示張善政團隊顢頇無能，昨天剛好是329青年節，筆者不禁想問問桃園市政府是否曾經想過要將狒狒入祀桃園忠烈祠，以紀念其不受束縛，致力追求自由的精神。
其次，新竹縣政府自以為一紙可以與獵人神切割聲明，在甩鍋一切責任的同時，也一刀刺破我們努力回復與維持的原漢信任關係。縱觀台灣發展的歷史，對於作為台灣最早的主人原住民族群而言，是一部斑斑血淚的歷史，我們漢人從唐山過台灣發展，使原住民族群慢慢的從平原遷移到山地。原住民族群在山裡發展及維繫屬於自己獨一無二的文化，但在國民政府來台後，原住民族群失去屬於自己的土地及名字，也在台灣經濟發展的過程中，來到都市討生活受到欺壓，例如湯英伸事件、雛妓問題等。台灣民主化後，原住民族群透過還我姓名、土地運動逐漸爭取回失去的權利，2016年蔡總統更代表國家向原住民過去所遭遇的苦難道歉。值此大家努力族群關係和諧之際，新竹縣政府的無知聲明，又讓原住民及狩獵權議題受到質疑與誤解，給原住民族群貼上負面的標籤。
在此次「狒狒」事件裏，桃園市政府完全展現其對動物權的無知，一方面展現狩獵者征服的姿態拍照炫耀，另一方面又自作聰明企圖以備極哀榮的鞠躬來平息眾怒，不料卻反而顯得不三不四，畫虎不成反類犬。就如同網友所說的，以後吃肉之前是不是都要鞠躬敬禮了。此外，筆者更建議新竹縣政府要學習台南市政府推動族群主流化課程，讓縣府同仁可以更具有族群敏感度，不要一張聲明，就輕易破壞我們的族群間的和諧。
最後，筆者認為此次狒狒的犧牲，可以換來政府內部改善其爭功諉過的不良文化，更要喚起社會對族群、動物保育議題的重視，讓我們的社會更和諧。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
更多「狒狒之死」相關新聞。