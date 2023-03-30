專訪／台鋼雄鷹首度二軍開季！洪一中總教練吐露心聲

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「我每次來球場都很開心，他們就像是我的兒子一樣。」洪總這樣說。
從富邦離開，甚至到後面以顧問方式在看球隊，洪總也會注意到球員想法，他會很親切去跟球員互動，完全不像是有將近千勝的總教練架子。
「外界都誤會說我們很兇，但實際上我們該跟球員說明的，我也會直接去說，我會比較直接一些。」他說。
但台鋼雄鷹的球員主要都是年輕為主，比賽完，洪總也會下去提點一些該注意的地方，這一年來看，洪總不會著急，要這些小鷹們就馬上到位。
「我一開始看他們跟現在來看，他們的打擊、守備等都還有差距，還沒有就定位，但現在已經有慢慢成長，進步蠻多的，當然第一年不會太要求他們一定要奪標（冠軍），但我更希望看到他們有所成長，訓練要夠全面。」
台鋼雄鷹的年輕球員，會互相激勵、競爭，洪總也會希望他們要會想，懂得怎樣「玩球」，不過他坦言，現在還是需要靠擴編選秀，看是否有機會找尋到不錯的選手，此外，洋將部分也可以補強，目前就會盡量訓練，讓這些球員持續成長。
對於後年就要打一軍，洪總認為，只要把這些目前的球員帶好，加上擴編選秀、洋將補強都到位，不敢說可以威脅到各隊，應該還算有競爭力。
台鋼雄鷹4日就要展開二軍開幕戰首場賽事，這也將是洪總自2021年11月21日後，睽違499天，再度重回中職賽場，對手剛好也是中信兄弟，就看台鋼雄鷹能否打出好成績。