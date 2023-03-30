唱紅《苦海女神龍》！70歲「布袋戲天后」近況曝光

「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會將於5月13日、14日在高雄流行音樂中心登場，首日由白冰冰帶領蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容；次日由葉璦菱帶領張秀卿、西卿、黃妃、羅時豐、林淑容、康弘、黃西田、澎澎登台。參與本次活動的西卿和黃西田也分享近期心情。
記者吳雨婕/綜合報導
西卿表示，自己16歲就開始走唱，當時布袋戲大師黃俊雄想要為布袋戲尋找一個非常獨特的聲音來詮釋布袋戲歌曲，她接下這個任務，更成為後來的「布袋戲天后」。外界認為西卿的歌聲高亢嘹亮，尤其是演唱高亢激昂的歌曲時，更能把布袋戲的心聲演繹到絲絲入扣，在成名後以一首《可憐酒家女》迅速走紅，她後來也接連唱紅了《命運青紅燈》、《苦海女神龍》等歌曲，她向廣大粉絲喊話：「很期待這次的藍寶石大歌廳，希望透過這次可以見見老朋友，把最好的狀態跟歌聲和大家分享。」
黃西田分享24歲時到藍寶石大哥廳演出經驗，「當時必須是紅極一時的歌星才會受邀演出，我第一次參與藍寶石演出，非常興奮開心，把當時最帥的演出秀服西裝都穿上。」睽違多年，黃西田再次同台白冰冰，他回想當年白冰冰的演出，忍不住大讚說：「冰冰當時從日本回來，在藍寶石擔任駐唱熱場的演出，並看著她不斷學習，一直到紅牌，真的很努力，包括在歌曲、服裝、演出互動各方面都很能充實自己。個子小小的，可是一出場就是有巨星般的光芒！」