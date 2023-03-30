下屆大法官誰接？審檢辯推薦名單曝

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林恆吉為台大法律系學士，東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組碩士，司法官班第31期結業，曾任中華民國法官協會理事長，現任最高法院法官兼任書記官長。
蘇素娥為台大法律系學士、美國加州大學柏克萊分校法學碩士，司法官班第30期結業；曾任司法院刑事廳長、士林地院法官兼院長；現任最高法院法官。
何信慶為政大法律系學士、政大法律研究所法學碩士，司法官班第31期結業，現任最高法院法官、現任最高法院刑事大法庭法官。
柯麗鈴為台大法律系畢業、英國倫敦大學法學碩士，美國杜克大學訪問學者，司法官班第23期結業；曾任一審檢察官、主任檢察官、二審檢察官及苗栗、基隆地檢署檢察長，並曾調法務部辦事及法務部主任秘書，自2021年12月接任司法官學院院長一職迄今。
另外，全國律師聯合會則向總統府推薦理律法律事務所所長李念祖、全律會副理事長薛西全2名律師給審薦小組參考。
李念祖是哈佛大學法學碩士、台大法學碩士、東吳法學士，集律師、大學教授及仲裁人身分於一身，曾負責高鐵ICC仲裁等社會矚目案件，在台大政研所講授言論自由、憲法解釋等專題。
薛西全是政大法律系畢業，有中山大學高階經營管理碩士、中國政法大學法學博士學位，並在中山大學兼任講師，相關著作包括「營業秘密法中產權歸屬合理性之研究」、「兩岸仲裁制度之比較研究」、「兩岸仲裁法理論與實務」。
司法院有15位大法官，其中，黃虹霞、吳陳鐶、林俊益、蔡明誠等4人將於今年9月30日任期屆滿，依法退職。審薦小組公開接受審、檢、辯、學推薦的人選，截止日期為3月29日，並將從中挑選適格人選轉呈總統，由總統提名，經立法院同意後任命，預定10月1日上任。