執政100天／拼裝團隊螺絲鬆　綠營眼中的張善政不及格

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民進黨新科市議員許家睿表示，或許是團隊的凝聚力和共識不足，也造成府會關係的緊張，從先前召開臨時會及現正進行的定期會，一開始是副市長王明鉅的秘書在二樓旁聽席錄音錄影，拍綠議員在議場內的質詢情況，再放到網路上操作帶風向，而且這些動作都在上班時間進行，此舉已經違反公務人員的相關規定。
此外，定期會開議後又發生局處長不滿綠議員質詢，直接在議事堂拍桌互嗆，市長甚至居然反諮詢要求議員道歉，許家睿質疑，在面對人民一票一票選出來的民意代表，市府團隊都是用如此傲慢、蠻橫的態度，未來在面對人民時，有可能是一個謙卑、尊重民意的政府嗎？
張肇良也提到，最近流浪狒狒在桃園逃竄事件，這如果在以前鄭文燦時代，可能一收到訊息就立刻進行處理了，但反觀張善政，不僅資訊接收得慢，處理過程也漏洞百出，最後讓這隻從未傷人的狒狒命喪在桃園，令人十分的痛心，可見張善政團隊的螺絲還是鬆的。
對於重大事件的緊急應變，許家睿認為張善政反應的速度太慢了，「這個市府顯然是還沒上軌道」，他以桃園年初自來水管爆管導致缺水的危機為例，點出自來水公司跟市府因為協調不足，停水的時候沒有即時推出送水車的應變，許家睿說，「我們看起來這部份是完全不及格」。
其次，上任後市府對於民間和個別議員在操作意識形態上，綠營議員大多認為張善政的包容性不夠，以神社事件來說，市府直接順應個別統派團體來做意識型態操作，並不利於未來桃園的發展。
許家睿認為，桃園是一個兼容並蓄多元的城市，必須要去考慮到各式各樣的認同，過去鄭文燦這一點就做得非常好，可是新的市府顯然沒有重視這一點。
對於網路好感度六都第一的張善政，張肇良則表示，超徵稅額桃園所分配到的50億，在沒有法定編列預算的情況下，張善政迅速灑向了三節敬老金、免費營養午餐、基北北桃通勤月票等等的政策上，但上述這些「德政」卻並非張善政辛苦打拼而來，而比較像是天上掉下來的禮物，純粹只是前人的餘蔭，「從天而降的50億，就讓張善政瞬間搏到了網路好感度第一的名聲」。
此外，中央撥發50億超徵稅額給桃園市，按照市府的規劃目前已使用近30億，其中包括國中小營養午餐免費、大班免學費，及敬老三節禮金加碼，許家睿說，這些林林總總的福利政策就已經用掉近30億元的預算，但明年市府整體財政規模不改變的情況下，若要再編這些預算，該如何調整？
許家睿說，目前市府回應會把一些預算編列使用上沒有效率的案子，撙節開支跟縮減，其中包含部份因為工程款不足而一直流標的工程，但他質疑，難道這些工程案都要因為工程預算不足而通通喊卡嗎？「如此的檢討方式，這樣一個不是往前推進的市府，不是人民所樂見的，因為許多建設都是市民殷切期盼而且需要的建設。」
談及對新市府團隊的期望，綠營議員們表示，希望市府行政能不分藍綠，因為每一位議員都是代表選區的民意，每個人代表的民意都是相同的，市長應該用同樣方式來面對每一位政治色彩不同的議員，也期待未來市府能好好調整府會關係，對這位上任才一百天的市長，未來的執政成果，還值得繼續觀察。