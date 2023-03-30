高雄工地吊車突傾斜懸空 警將依「市區道路條例」等查報
高雄市小港區永順街一處新建大樓工地今(30)日上午突然傳出轟然巨響，一輛於該工地施工的吊車疑似吊重物時重心偏移，吊車往工地傾斜，車身懸空地面約1、2公尺，所幸無人受傷，相關單位處理中。高市警局小港分局將依「公路法」、「市區道路條例」及「道路交通管理處罰條例」等規定查報予道路主管機關，必要時立即要求廠商停止施工。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市小港區永順街某建設施工地內，今天發生吊車吊臂偏倒於工地內，適逢小港分局漢民派出所警員趙謝松茂、詹易諺巡經該處，所幸現場無人受傷，警方立即在場協助交通管制。
小港分局表示，該建設工地有依規定申請路權於該處工地內進行施做，未料今天上午吊車前腳突然陷落而重心不穩，吊臂偏倒於工地內，現場無人受傷。該分局也立即通知業管工務局建管處到場了解勘查，發生原因待評估鑑定。
小港分局表示，該分局針對轄內道路施工要求廠商務必事前通報分局，由員警到場核對廠商是否依核准施工內容、時間，不得有咨意封路施工後又對交通壅塞視若無睹之情形。如有違反則依「公路法」、「市區道路條例」及「道路交通管理處罰條例」等規定查報予道路主管機關，必要時立即要求廠商停止施工。