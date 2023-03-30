心房中膈缺損發作恐瀕死！　2院聯手提升在地治療實力

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心房中膈缺損未早發現 肺衰竭、肺動脈高壓風險激增心房中膈缺損屬於先天性結構性心臟病的一種，成因來自左心房與右心房之間「卵圓孔」未閉合，形成左心與右心之間的破洞，若未早期發現，日積月累後，將形成右心增厚、肥大，嚴重者會合併肺動脈肥大，甚至可能造成未來肺衰竭或肺動脈高壓的風險。其症狀包含：易喘、胸悶、頭暈等，經常在成年後才出現症狀，必須盡快完成治療。
心導管手術治療 成功率高、恢復快而隨著醫療技術的日新月異，心房中膈缺損已可使用心導管手術來治療，不用於胸口畫刀，只需將心導管沿著大腿內側股靜脈推送閉合器至左心房與右心房，即可順利關閉心臟的破洞，手術成功率高、恢復快，術後即可緩解病人不適症狀，並幫助病人重回生活正軌。
醫療院所相互交流 提升照顧品質羅東博愛醫院自2019年開始與林口長庚醫院合作，針對心房中膈缺損的個案進行技術交流，林口長庚醫院兒童心臟科鍾宏濤主任以執行過上千例心房中膈缺損心導管手術的經驗，帶領兩院團隊為宜蘭打造在地治療的堅強實力。
在研討會上，鍾宏濤主任與林口長庚兒童心臟科李昱昕醫師以心導管的介入治療與心房中膈缺損介紹分享個人見解；羅東博愛醫院心臟血管內科蕭如豐醫師與徐仁德醫師則以超音波診斷和宜蘭在地治療經驗進行分享，現場反應熱絡。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57217
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