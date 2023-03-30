進口蛋1顆7塊！小吃店「加蛋15元」坑爆？老闆搖頭吐實情

心房中膈缺損發作恐瀕死！　2院聯手提升在地治療實力

心房中膈缺損發作恐瀕死！　2院聯手提升在地治療實力
心房中膈缺損發作恐瀕死！　2院聯手提升在地治療實力

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】沒發作時都沒關係，一旦發作起來可能就是瀕死的體驗。結構性心臟病因為不容易發現，經常被一般人忽略，羅東博愛醫院與林口長庚醫院合作，近兩年來累積大量結構性心臟病的治療經驗，兩院共同舉辦「結構性心臟病診斷與處置」研討會，以心房中膈缺損治療為題，並邀請宜蘭各基層院所醫師共襄盛舉，一起為提升宜蘭縣內的醫療品質水準而努力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

心房中膈缺損未早發現　肺衰竭、肺動脈高壓風險激增

心房中膈缺損屬於先天性結構性心臟病的一種，成因來自左心房與右心房之間「卵圓孔」未閉合，形成左心與右心之間的破洞，若未早期發現，日積月累後，將形成右心增厚、肥大，嚴重者會合併肺動脈肥大，甚至可能造成未來肺衰竭或肺動脈高壓的風險。其症狀包含：易喘、胸悶、頭暈等，經常在成年後才出現症狀，必須盡快完成治療。

心導管手術治療　成功率高、恢復快

而隨著醫療技術的日新月異，心房中膈缺損已可使用心導管手術來治療，不用於胸口畫刀，只需將心導管沿著大腿內側股靜脈推送閉合器至左心房與右心房，即可順利關閉心臟的破洞，手術成功率高、恢復快，術後即可緩解病人不適症狀，並幫助病人重回生活正軌。

醫療院所相互交流　提升照顧品質

羅東博愛醫院自2019年開始與林口長庚醫院合作，針對心房中膈缺損的個案進行技術交流，林口長庚醫院兒童心臟科鍾宏濤主任以執行過上千例心房中膈缺損心導管手術的經驗，帶領兩院團隊為宜蘭打造在地治療的堅強實力。

在研討會上，鍾宏濤主任與林口長庚兒童心臟科李昱昕醫師以心導管的介入治療與心房中膈缺損介紹分享個人見解；羅東博愛醫院心臟血管內科蕭如豐醫師與徐仁德醫師則以超音波診斷和宜蘭在地治療經驗進行分享，現場反應熱絡。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57217

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

詹雅雯、方岑罹帕金森氏症！全台7萬病友　10題快速檢測

台灣人工智慧實驗室與奇異醫療結盟　創腦轉移瘤分析AI模型加速辨識

3歲女童先天罕病洗腎　「成人腎」植入搶救破國內紀錄！父母親曝治療歷程

心跳不規律恐造成中風　台大團隊新技術治療心房顫動

我是廣告 請繼續往下閱讀