執政100天／胖周瑜與理工男　桃園市長前後任超級比一比

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民進黨市議員張肇良回憶鄭文燦剛上任桃園市長，假日幾乎都安排10幾20個行程，積極下鄉與基層民眾互動。張肇良說，鄭文燦到每個里都會跟里長加LINE，每個里長的長相和名字，他也都會刻意地記下，下次見面會準確地喊出里長的名字，讓人印象深刻，當時鄭文燦還有另一個響亮的外號：「人肉PDA」。
反觀現任的張善政，張肇良指出，「有時候星期日的行程是零！」與鄭文燦對比之下，張肇良認為，雖然鄭文燦的密集公開行程經常搞得大家人仰馬翻，不見得一定是對的，但最起碼他因此了解到了民間的疾苦，也打開了民眾和他直接面對面溝通的管道；反觀張善政，不願意多下鄉和民眾見面，不夠接地氣，對很多事情的了解和掌握，確實會有落差。
對於鄭文燦和張善政前後兩任桃園市長的比較，張肇良認為最大的差別在於「企圖心」。
張肇良指出，鄭文燦可能因為要爭大位，要到中央去發展，因此他用盡全力去拚搏，展現出旺盛的企圖心；而張善政因為已經當過行政院長了，從中央的最高峰回到地方基層當市長，表現出來的鬥志就讓人覺得沒有「企圖心」。
同樣比較鄭文燦和張善政，國民黨市議員牛煦庭則有完全不同的看法和解讀。牛煦庭說，「一個很會做人；一個認真做事」。「以團隊組成還有施政風格以及跟地方的互動來看，鄭文燦當然是老江湖。」牛煦庭認為，鄭文燦很重視人跟人之間關係的維繫，但相對來講，鄭在一些重大施政上面，不論是他的決策也好、資源分配也好，就沒有辦法真正造福老百姓。
牛煦庭另外點出一個重點表示，因為鄭文燦的風格是想要跟大家搏感情，所以難免就會有鋪張浪費的問題，「這種撒錢辦活動浪費的問題，讓現在當朝的張善政市府非常頭痛。」牛煦庭指出，因為過去包含升格的紅利，甚至有公彩基金不當挪用的情況都直接發生了，但包含桃園的財務負擔的這些後遺症，都會在張善政任內要善後，無形間也給了張市長一些包袱。
對於外界認為張善政危機處理能力不夠，應對事件的反應不夠靈敏的批評，牛煦庭說，那是根本上的差異，鄭文燦完全是選舉出來的，所以對於政治的攻防，他的反應速度是快的；張善政這點就比較吃虧，因為張是官僚出身，過去的一些經驗，例如擔任行政院長等，張等於是從學界跟官僚系統出來，這兩者之間基本上就有些差異。
牛煦庭說，反應不夠靈活當然也是因為張善政新官上任，總是需要一點時間跟地方磨合，「這一方面應該經歷幾次之後，（反應）速度應該會越來越快」，因為總是要經過幾次波折之後，才慢慢知道地方政治生態跟節奏，需要些時間去適應，倒是張善政對於「修正」這件事的速度有多快，值得後續觀察。
牛煦庭指出，張善政現在的挑戰是開始面對要兌現的建設支票的時候，會更進一步考驗市府團隊跨局處協調的能力。牛提到，以他跟市府團隊互動的情況來說，張善政團隊的效率不會比鄭文燦時代差，在專業性、協調性會有一些很好的做法。
「張善政的行事風格至少沒有那麼多奇怪的牽絆。」牛煦庭說，因為如果是很重視關係取向的市政風格，很多事情就很難講，因為大家根本不知道這些會不會牽扯到哪些人或哪些人的想法，但張市府至少可以針對市政要不要推動的方向去思考，回到市政本質去做討論，「目前看起來張善政是在這個軌道上，並沒有脫離這樣的軌道。」