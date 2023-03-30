《綜藝玩很大》來賓超狂！6位「台灣八點檔大神」到齊了
節目《綜藝玩很大》自2014年開播以來，目前已播出超過上百集，開播後話題不斷，來賓陣容也相當受到關注。節目團隊29日也在官方IG上傳一張照，表示：「WOW，看看是哪幾位台八大神來啦！」仔細一看有演員鄭仲茵、李家慶、陳熙鋒、李亮瑾、陳子玄和邱子芯，讓粉絲相當期待：「好期待這一集啊，都是八點檔要角耶。」
記者郭佩蓉/綜合報導
《綜藝玩很大》29日在IG上傳一張照片，只見照片中除了黃隊小隊長KID（林柏昇）和黑隊小隊長坤達，還有八點檔演員們鄭仲茵、李家慶、陳熙鋒、李亮瑾、陳子玄和邱子芯，讓《玩很大》忍不住表示：「WOW，看看是哪幾位台八大神來啦！你們認得出來嗎？甘安餒？經典角色一起玩很大，期待最真實的他們。」
照片曝光後，網友們也紛紛留言：「好期待這一集啊，都是八點檔要角耶」、「超美的邱子芯」、「八點檔大戰」、「哇嗚，是...最美台劇女神，仲~茵~姊~，感謝玩很大，期待播出~一定準時收看」、「眼裡只有達達」，也有粉絲發現只有陳子玄曾上過《綜藝玩很大》，「這集裡面除了陳子玄之外，其他都是首次參加玩很大」、「除了陳子玄在2015年與《世間情》劇組上過玩很大，其他人都是玩很大初體驗。期待播出， 感覺會蠻不一樣的。」事實上，鄭仲茵幾天前就曾在IG曬出到宜蘭錄影的美照，嗨喊：「玩一下！」陳子玄也在IG曝光與李亮瑾的合照，表示：「猜猜我跟誰在《玩很大》相遇了。」讓粉絲們相當期待。