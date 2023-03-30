進口蛋1顆7塊！小吃店「加蛋15元」坑爆？老闆搖頭吐實情

陳庭妮父欠稅被關！台灣欠稅大戶榜公開　他19億免繳最扯

▲陳庭妮父親因欠稅418萬元被關進看守所。（圖／記者蕭涵云攝 2023-03-15）
▲陳庭妮父親因欠稅418萬元被關進看守所。（圖／記者蕭涵云攝 2023-03-15）

記者徐銘穗/綜合報導

女星陳庭妮76歲老父陳奕樑因欠稅高達418萬元，25日被關進看守所引發關注。其實財政部每年在7月1日公告年度「欠稅大戶」名單，而最新的年度大戶仍是2004年過世的股市聞人黃任中家族，欠稅超過31億元，連13年霸榜、未曾離開，不過最扯的是黃任中之子黃若谷欠下19億遺產稅，竟因超過追稅期而免繳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部去年公告重大欠稅案件，全國件數共957件，金額約970.21億元，與前年公告資料相比，件數增加2件、金額減少31.2億元。

已逝的股市聞人黃任中家族，連續13年蟬聯欠稅大戶榜，家族累計欠稅至2022年7月已達31億元。（圖／NOWnews資料照）
已逝的股市聞人黃任中家族，連續13年蟬聯欠稅大戶榜，家族累計欠稅至2022年7月已達31億元。（圖／NOWnews資料照）
在2022年公告的個人欠稅大戶名單中，以已故股市聞人黃任中積欠綜所稅19.14億元最多，其次為高雄黃承志家族欠綜所稅和遺產稅14.97億元，第3名則是黃任中姊姊夏黃新平欠綜所稅12.48億元，幾乎都是熟面孔持續上榜。

至於2022年公告的企業欠稅大戶榜單則稍有變化，雖然冠軍仍然是環亞大飯店，同時也是連續13年霸榜，累計積欠營所稅、房屋稅及地價稅約24.85億元，但因掛名負責人身亡，其名下也無其他財產，近年幾乎無法再追到稅款。企業欠稅榜第2名的揚華科技是2021年才入榜，欠稅金額約12.4億元。

▲黃任中兒子黃若谷欠的19.32億元遺產稅，因超過追稅期一筆勾銷。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲黃任中兒子黃若谷欠的19.32億元遺產稅，因超過追稅期一筆勾銷。（示意圖/記者張嘉哲攝）
這些欠稅大戶當中，黃任中家族在財政部2010年首次公布欠稅大戶名單後，已連續13年上榜。財政部指出，光是黃任中家族累計欠稅就超過52億元。不過當中，黃任中兒子黃若谷欠的19.32億元遺產稅，因15年追稅期已過除名，19.32億欠稅一筆勾銷，黃任中家族累計欠稅也因此更新為31億元。

財政部表示，雖然黃任中已過世，但依法生前有「欠稅」事實，本稅加罰鍰仍會依法執行。至於黃若谷因2007年修法後，追稅期最長15年，而黃若谷欠稅是2007年4月移送，剛好適用，所以免繳。不過，2021年立法院修正《稅捐稽徵法》，將2007年3月5日前已移送執行尚未終結的重大欠稅案件執行期間，延長10年至2032年3月4日，財政部因此可繼續追稅到2032年。

陳庭妮辣穿圍裙挑喜餅！現身東區詩特莉形象店洩婚禮進度

房貸補貼每戶3萬！QA懶人包快速看：申請、發錢時間出爐

王心凌遭「當眾脫衣」！尷尬表情全被拍　主持人被罵爆

從高雄紅遍全台天使雞排漲價！「1片100元」網嘆見證歷史

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀