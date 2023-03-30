陳庭妮父欠稅被關！台灣欠稅大戶榜公開　他19億免繳最扯

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在2022年公告的個人欠稅大戶名單中，以已故股市聞人黃任中積欠綜所稅19.14億元最多，其次為高雄黃承志家族欠綜所稅和遺產稅14.97億元，第3名則是黃任中姊姊夏黃新平欠綜所稅12.48億元，幾乎都是熟面孔持續上榜。
至於2022年公告的企業欠稅大戶榜單則稍有變化，雖然冠軍仍然是環亞大飯店，同時也是連續13年霸榜，累計積欠營所稅、房屋稅及地價稅約24.85億元，但因掛名負責人身亡，其名下也無其他財產，近年幾乎無法再追到稅款。企業欠稅榜第2名的揚華科技是2021年才入榜，欠稅金額約12.4億元。
這些欠稅大戶當中，黃任中家族在財政部2010年首次公布欠稅大戶名單後，已連續13年上榜。財政部指出，光是黃任中家族累計欠稅就超過52億元。不過當中，黃任中兒子黃若谷欠的19.32億元遺產稅，因15年追稅期已過除名，19.32億欠稅一筆勾銷，黃任中家族累計欠稅也因此更新為31億元。
財政部表示，雖然黃任中已過世，但依法生前有「欠稅」事實，本稅加罰鍰仍會依法執行。至於黃若谷因2007年修法後，追稅期最長15年，而黃若谷欠稅是2007年4月移送，剛好適用，所以免繳。不過，2021年立法院修正《稅捐稽徵法》，將2007年3月5日前已移送執行尚未終結的重大欠稅案件執行期間，延長10年至2032年3月4日，財政部因此可繼續追稅到2032年。