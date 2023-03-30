明將勘查六福村找漏洞！林務局長嘆遺憾　重點先檢查這處

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明天林務局將邀集相關飼養員赴現場勘查，林華慶透露，會先檢查設施安全，因為這是最重要的，設施安全包含幾道圍阻設施、車輛進出，雖然先前新竹縣政府跟六福村有初步檢視，沒有發生什麼問題，但是狒狒之所以能逃逸，表示一定有漏洞，希望明天可以找出漏洞，明天現場勘查將會有新竹縣政府人員與保育科長帶隊，完成檢查後會對外說明。
林華慶進一步指出，六福村面積大、飼養數量多，除了人工清點，也會運用科技方式，因此明天會邀請農科院AI專家，利用影像自動辨識，可以比較有效率又即時，後續也會一起研議，若有建議方式，會要求新竹縣政府責請業者裝設，滾動式檢討。
有動保專家指出，若是在誘捕狒狒過程中，若有狒狒熟悉的人出面，會較順利。被問及若是六福村早點出面承認，也許東非狒狒就不會死亡，林華慶也嘆「我們其實也很遺憾」，六福村到底是何時知道狒狒是他們的，也許還有機會做更妥善的處置。
林華慶也說，動物通常都會害怕獸醫，可能還是要看情況，獸醫出現狒狒可能跑更快，不過六福村人員若對狒狒習性更了解，對於圍捕也可能可以提供更有效的建議，重點還是不要讓動物脫逃，這是最重要的，將會優先針對這方面檢視。
對於動物逃脫，林華慶表示，動物園現在為了動物福利，要兼顧遊客參觀，通常不會用傳統的大鐵籠或銅牆鐵壁構築，也減少動物壓迫感，中間要平衡防範動物逃脫，即使是國外先進國家也難保動物不會脫逃，重點是跑出去第一時間能知道且圍捕，將傷害降到最小，跑出去都不知道就很麻煩。
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