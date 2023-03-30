全家「再睡5分鐘」又推最強聯名！培茶、金萱變身霜淇淋
全家再度攜手滴妹創立的「再睡5分鐘」推出療癒新品，其中新口味茶香霜淇淋登場，將「焙茶麥麥」、「四季金萱」變身霜淇淋，還可搭配「棉被厚奶蓋」成；也同步開賣聯名茶飲，棉被桂香金萱、桂香金萱茶、桂香金萱茶歐蕾，將綿密滑順的奶蓋與茶飲的完美融合。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家去年首度與滴妹創立飲料品牌「再睡5分鐘」聯名商品，其中霜淇淋午茉綠、日安紅口味霜淇淋，受到民眾好評，賣出百萬支銷量。今年初夏全家再度推出聯名新品，將焙茶、四季金萱變身霜淇淋，還有茶香飲品最佳搭擋棉被厚奶蓋回歸，總共有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」4種霜淇淋新口味，預計4/2正式上架開賣。
記者實際品嚐焙茶麥麥口味，與去年午茉綠有明顯差異，甜度稍微降低，茶香濃郁帶有苦甜，比起午茉綠更適合怕甜的民眾，可以搭配招牌厚奶蓋製成的棉被厚奶蓋霜淇淋，鹹甜奶香搭配焙茶更加美味。
且4/5起再推出「再睡5分鐘」茶類新品，私品茶「桂香金萱茶」、「桂香金萱茶歐蕾」，還可以搭配鹹甜奶蓋變身「棉被桂香金萱」、「棉被仙女紅茶」、「棉被美式」及「棉被拿鐵」4/5-4/18新品上市期間，凡使用全盈+PAY購買「再睡5分鐘」系列現調飲品更可享單杯7折優惠。
此外，7-11則攜手蜜蜂工坊，4月5日起推出「蜂蜜美式咖啡」，黃金比例調和在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜，呈現風靡日韓的迷人風味，果香清甜、蜜味豐厚，提供蜂蜜控全新首選。新品推出限時優惠，自4月5日至4月18日止，蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠，想要嚐鮮的可千萬別錯過。