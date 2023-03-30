進口蛋來了！防囤積、哄抬、拋售潮　法務部溯源稽查

國內鬧雞蛋荒，政府因此進口雞蛋，市面上雞蛋通路逐漸恢復平價供應，法務部今（30）日表示，為免引發不肖商人運用各種實體或網路等通路，拋售囤積或散裝過期的雞蛋，造成蛋價崩跌、影響食安，政府跨部會「物價聯合稽查小組」持續溯源稽查，針對蛋價可疑上游端及蛋雞場，實地深入稽查，防範囤積、哄抬或拋售等影響交易市場秩序等情事發生。
記者潘千詩／台北報導
繼日前聯合稽查小組前往全國數家雞蛋大盤商稽查後，發現仍有部分蛋雞場及上游雞蛋來源似有價格偏高情形，加上考量國外採購雞蛋逐漸進入國內市場，法務部表示，防止哄抬以維持蛋價平穩，是此波稽查重點。
聯合稽查小組循例，由法務部常務次長林錦村召集農委會、經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院消保處等共同開會研商，再度採取聯合稽查行動，針對今年3月24日稽查2家雞蛋大盤商所獲得雞蛋來源價格偏高商家資訊，立即規劃於3月28日對其中1家大盤商及1間蛋雞場溯源稽查。
法務部表示，稽查地點遍及桃園市、台中市、嘉義縣等處，聯合稽查小組對於雞蛋產地價格波動原因及廠商有無對內囤積、對外哄抬等均一併瞭解及調查，對於稽查過程所發現任何違法態樣，均將交由權責機關依法裁處，以懲不法。
物價聯合稽查小組呼籲，凡是發現商家、廠商有囤積居奇或不合理漲價或大量拋售等情形，都可撥打0800-007007檢舉專線。