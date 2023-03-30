碧潭水舞秀登場！市集、野餐時間曝光 59天懶人包一次看
新店碧潭年度盛事「2023碧潭水舞秀」就在明（31）日登場！今年展期將一路開跑到5/28，一連59天每晚都會上演6場水舞秀，共計9分鐘的盛大水舞秀揭開新北市春夏序幕。除了精彩水舞秀外，週五（3/31）到週一（4/3）清明連假期間，在碧潭東岸廣場還有精彩野餐派對，有得吃還有得抽獎，最大獎可將高級飯店、溫泉泡湯券帶回家！《NOWnews今日新聞》整理出最齊全資訊懶人包，趕緊收藏，明天準備衝了！
記者汪睿琦/綜合報導
📍時間
2023碧潭水舞秀：3/31 晚上18:30正式啟用，5/28晚上20:45最後一場表演
DCC 碧潭廣場這髦有意思野餐派對：3/31～4/3 上午11:00～晚上18:00
📍地點
2023碧潭水舞秀：新北市新店區碧潭風景區，捷運新店站1號出口出站即可抵達
DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對：碧潭東岸廣場
📍活動亮點
碧潭水舞秀強勢回歸！
碧潭水舞秀自3/31晚間18:30啟用，展期至5/28，共計59天。每晚18:30至20:30，每半小時演出1次共計6場，並在晚上20:45進行最後一場表演，每輪將有2首各4分半鐘的精彩曲目交錯演出。新北觀光局也表示，明天開幕秀更請到精彩火舞表演，在碧潭風景區上演水、火對尬現場，歡迎民眾前往共襄盛舉。
去（2022）年碧潭水舞秀以碧潭在地生態物種、文化風情、著名旅遊地標為故事主軸，呈現豐富的在地故事，帶給民眾國際水準的雙水幕水舞光影秀；至於今年會有什麼樣的精采故事，就等你明晚自行去探索囉！
晚上看水舞前還有市集！連假快閃3天開逛
除了每週日碧潭東岸廣場固定會有「農夫市集」外，清明連假期間還有「DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對」可以逛！市集中除有野餐體驗、音樂表演，還有各式攤位外，主辦單位更祭出「轉出好運氣」滿額好康放送活動，獎項包含美麗春天觀光大飯店住宿券、烏來溫泉泡湯券、水灣餐廳1元套餐券、碧水堂1元套餐券等，超過1,000個獎項，等你來帶回家！