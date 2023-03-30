進口蛋1顆7塊！小吃店「加蛋15元」坑爆？老闆搖頭吐實情

碧潭水舞秀登場！市集、野餐時間曝光　59天懶人包一次看

▲新店碧潭年度盛事「2023碧潭水舞秀」就在明（31）日登場！共計59天精彩表演、市集一次帶你搶先看。（圖／新北觀光局提供）
▲新店碧潭年度盛事「2023碧潭水舞秀」就在明（31）日登場！共計59天精彩表演、市集一次帶你搶先看。（圖／新北觀光局提供）

記者汪睿琦/綜合報導

新店碧潭年度盛事「2023碧潭水舞秀」就在明（31）日登場！今年展期將一路開跑到5/28，一連59天每晚都會上演6場水舞秀，共計9分鐘的盛大水舞秀揭開新北市春夏序幕。除了精彩水舞秀外，週五（3/31）到週一（4/3）清明連假期間，在碧潭東岸廣場還有精彩野餐派對，有得吃還有得抽獎，最大獎可將高級飯店、溫泉泡湯券帶回家！《NOWnews今日新聞》整理出最齊全資訊懶人包，趕緊收藏，明天準備衝了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍時間

2023碧潭水舞秀：3/31 晚上18:30正式啟用，5/28晚上20:45最後一場表演

DCC 碧潭廣場這髦有意思野餐派對：3/31～4/3 上午11:00～晚上18:00

📍地點

2023碧潭水舞秀：新北市新店區碧潭風景區，捷運新店站1號出口出站即可抵達

DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對：碧潭東岸廣場

▲水舞躍動、絢彩雷射燈光與碧潭吊橋互相輝映，打造多重感官享受。（圖／2022碧潭水舞資料照片，新北觀光局提供）
▲水舞躍動、絢彩雷射燈光與碧潭吊橋互相輝映，打造多重感官享受。（圖／2022碧潭水舞資料照片，新北觀光局提供）
▲在4月1日至4月3日於碧潭東岸廣場舉辦野餐派對，邀請民眾攜家帶眷，一同到碧潭野餐。（圖／經發局招商廠商提供）
▲在4月1日至4月3日於碧潭東岸廣場舉辦野餐派對，邀請民眾攜家帶眷，一同到碧潭野餐。（圖／經發局招商廠商提供）
📍活動亮點

碧潭水舞秀強勢回歸！

碧潭水舞秀自3/31晚間18:30啟用，展期至5/28，共計59天。每晚18:30至20:30，每半小時演出1次共計6場，並在晚上20:45進行最後一場表演，每輪將有2首各4分半鐘的精彩曲目交錯演出。新北觀光局也表示，明天開幕秀更請到精彩火舞表演，在碧潭風景區上演水、火對尬現場，歡迎民眾前往共襄盛舉。

去（2022）年碧潭水舞秀以碧潭在地生態物種、文化風情、著名旅遊地標為故事主軸，呈現豐富的在地故事，帶給民眾國際水準的雙水幕水舞光影秀；至於今年會有什麼樣的精采故事，就等你明晚自行去探索囉！

晚上看水舞前還有市集！連假快閃3天開逛

除了每週日碧潭東岸廣場固定會有「農夫市集」外，清明連假期間還有「DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對」可以逛！市集中除有野餐體驗、音樂表演，還有各式攤位外，主辦單位更祭出「轉出好運氣」滿額好康放送活動，獎項包含美麗春天觀光大飯店住宿券、烏來溫泉泡湯券、水灣餐廳1元套餐券、碧水堂1元套餐券等，超過1,000個獎項，等你來帶回家！

▲去（2022）年碧潭水舞秀以碧潭在地生態物種、文化風情、著名旅遊地標為故事主軸，呈現豐富的在地故事。（圖／為2022年活動照片，翻攝自新北觀光局官網）
▲去（2022）年碧潭水舞秀以碧潭在地生態物種、文化風情、著名旅遊地標為故事主軸，呈現豐富的在地故事。（圖／為2022年活動照片，翻攝自新北觀光局官網）
▲明晚開幕秀還有精彩火舞表演可看！（圖／新北觀光局）
▲明晚開幕秀還有精彩火舞表演可看！（圖／新北觀光局）
▲清明連假期間還有「DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對」可以逛！市集中除有野餐體驗、音樂表演，還有各式攤位外，主辦單位更祭出「轉出好運氣」滿額好康放送活動。（圖／新北觀光局）
▲清明連假期間還有「DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對」可以逛！市集中除有野餐體驗、音樂表演，還有各式攤位外，主辦單位更祭出「轉出好運氣」滿額好康放送活動。（圖／新北觀光局）
▲水舞展期間，每週日都固定有市集可以吃、玩、逛。（圖／新北觀光局）
▲水舞展期間，每週日都固定有市集可以吃、玩、逛。（圖／新北觀光局）

台中動漫節清明連假登場！木棉花《進擊的巨人》周邊吸睛

清明連假天氣1圖秒懂！先濕後乾外出要帶傘　降雨熱區曝

終於等到了！去韓國玩1年內免申請K-ETA　台灣客想衝就衝

先別讓媽知道！圓山大飯店母親節超前部署　早鳥現打95折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀