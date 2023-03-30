日本將於今年春夏排放核廢水　專家：不應釋放到環境中

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東京電力公司將污染水經過處理後，放入儲存罐中，但多年累積之下，福島核電站的廠區內存放了超過1000個儲罐，用以儲存132萬噸處理過的水，這些水足以裝滿超過528個奧運標凖游泳池。而儲存罐將在2023年裝滿，因此日本政府於2021年4月宣布排水計畫，並表示污染水經過處理和稀釋達到安全標凖。
儘管過濾系統能夠去除水中的放射性物質，但仍有70%的處理水，仍含有難以分離的「氚」這個放射性物質。根據東京電力公司，氚」是一種經過淨化處理後仍然無法去除的放射性元素，但公司會將其稀釋至國家安全標準後才排入海洋，餘下放射性元素含量經處理後可忽略不計。
不過專家指出，氚只有在大量攝取的情況下才會對人類有害。國際原子能總署(IAEA)也表示，日本計劃進行的排放將符合國際標準，不會對環境造成傷害。東京電力公司也積極透過把處理水拿來養魚等方式，極力證明處理水的排放安全無虞，試圖說服民眾安心。
隨著排放日程漸近，日本和監管局本月中通過對排放設施的檢查後，福島第一核電站於本月17日首次運行排放核廢水所需設備。首次運行的操作包括攪動核廢水使其含有的放射物質濃度均勻，並測量當中除「氚」以外的放射性元素含量，確認其已經達到排放標準。
但不僅漁民反對，包括中國、韓國等太平洋週邊國家也抱持同樣憂心，都對日本決定排放核廢水表達關切。中國外交部發言人毛寧27日指出，日方雖一直聲稱經過ALPS處理的核污染水是安全和無害的，並反對稱這些水為「核污染」，但事實是這些水仍然含有60多種核素，其中許多無法用現有技術有效處理。
日本龍谷大學環境經濟學家大島堅一接受《新華社》訪問時也表示，關於放射性物質對海洋生態系統等的長期影響，人類還所知甚少，因此放射性物質需要盡量在受控狀態下處理，不應釋放到環境中。儘管東京電力公司對排海進行環境影響評估並發佈報告，但未來幾十年海洋排放的生態影響是不可能能準確預測的。