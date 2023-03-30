助87歲老奶奶返鄉　新竹移民署推動「自行到案」

內政部移民署自2月1日起推行「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間符合資格的自行到案者，不僅只需繳納最低新台幣2,000元罰鍰，更適用免收容、免管制入國(境)之規定，幫助了來台探親的87歲老奶奶，由女兒陪同順利平安返中國。
記者賴正琳／綜合報導
來自上海的王老奶奶說，每年都會來台灣探望女兒及孫子，108年底來探親時，剛好遇上新冠疫情襲捲全球，因為年長者的高死亡率，女兒嚇到都不讓她出門。女兒白小姐也表示，當時考量到年事已高的媽媽搭機染疫的風險，也擔心要面臨返鄉嚴格的檢疫程序及昂貴的隔離費用，拖著拖著，媽媽就在台灣逾期停留了。只是，待得越久，媽媽就越想家，終於等到疫情正式解封，前幾天打電話到新竹縣服務站後得知移民署正推動「自行到案」專案，就趕緊備妥機票來辦理自行到案。王老奶奶拿到單次出境證時，難掩開心情緒，多次向新竹縣服務站同仁們道謝，因為專案「免收容、免管制」規定，讓她得以安心返鄉，她說：「好開心終於可以沒後顧之憂的回家了！感謝疫情過去，謝謝移民署的專案！」。
新竹縣服務站表示，受到新冠疫情影響，讓許多外來人口逾期滯留在台灣，近期各國疫情已趨緩，國際往來也恢復正常流通，移民署希望透過專案的實施，幫助他們能儘快順利返回家鄉。在此呼籲，自行到案的專案將於今年6月30日結束，移民署也正積極推動修法加重在台逾期停(居)留的處罰，將修法推動朝提高裁罰金額為新台幣3萬至15萬元及管制來台期間最高為10年，請民眾協助宣導並鼓勵身邊已經逾期的親友主動自行到案，及早返國回鄉與家人團聚。