「抗老化、延長壽命」基因找到了！　長新冠症狀、變胖也與它有關

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肝病有解方 長壽的密碼透過研究團隊開發出的GNMT基因進行了一系列的深入研究，發現小鼠在剔除GNMT的基因之後，便會逐步發展出脂肪肝、肝纖維化、肝硬化與肝癌等疾病。
陳宜民教授所提出的合併使用GMNT誘導物PGG與Metformin(新陳代謝科醫師開立治療糖尿病的藥物)治癒小鼠脂肪肝之生化機轉，已在2022年的國際期刊International journal of Molecular Sciences上發表，受到醫學及科學界的肯定與關注，更突顯出GNMT基因的調控在細胞粒線體能量傳遞鏈上的多重角色。
活化GNMT 減少長新冠一直以來，人類可能都誤解了「健康的關鍵」，其實是與「基因」及「能量代謝」密切相關的。其實，不論東西方的醫學體系都早已深知保肝的重要性。而陳宜民研究團隊在2021年時研究發現，COVID-19患者肝臟組織的GNMT表現量顯著下降，進而使粒線體功能、肝臟功能與人體微環境的恆定受損。
此外，在WHO公布常見的長新冠症狀項目也與GNMT的缺乏有密切相關，例如：疲倦、腦霧、運動後體力耗盡、憂鬱、焦慮、免疫調節失衡與肝功能上升等。
GNMT基因活化 有3大應用領域陳宜民教授表示，GNMT基因的活化有三大應用領域，包括癌症、肥胖，以及老化，而這三者又是緊密關聯的。代謝異常最終都可能會導致人體在基因的表觀遺傳層面上失衡，進而導致肥胖、甚至是癌症的發生，這個過程在學理上已有相當多的論文分析跟研究支持。
陳宜民教授提到，人體許多健康問題是源於粒線體受損與自由基的增加，同樣地會促使老化與癌症的發生。無獨有偶地，GNMT本身便具有增強粒線體的功能，而粒線體就等同於人體細胞的電池，如果一個人的身體電力不夠，身體工廠想要發揮就相當困難了。這也就是為何GNMT能夠同時具有抑制癌症、調控血脂、血糖與解毒等多種重要的生理功能，而PGG便是可以透過抑制促癌基因MYC來活化GNMT。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57285
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