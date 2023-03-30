40級分可過台大個人申請一階！土木系、政治系最熱門

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李宏森說，今年報名人數最多的是土木系，應該是與去年一階篩選門檻為42級分、掉了8級分有關，今年鐘擺效應、分數又回到4科50級分，「鐘擺又擺回來了」，今年報名人數大爆增，達1181人報名，比去年足足多了1002人報名，成為今年台大報名數最多的熱門科系。而爆名人數多、超篩人數也多，超篩64人。
另外，政治系也是報名人數相當多的熱門科系。李宏森說，若以公共行政組為例，篩選科目採計數A或數B，因此吸引很多學生報名，今年有920人報名，比去年增加852人，但超篩人數還好，僅13人。
李宏森指出，今年超篩人數最多的系組為機械系68人、其次是土木系64人、電機系40人、資工系39人。
今年通過一階篩選最低分為三科37級分、四科40級分；醫學系通過一階篩選最低分從去年的四科58級分回到59級分、牙醫系58級分、電機系與資工系皆為三科44級分。
另外，醫學系招生名額今年增1個變成51個，並請學系列備取，預計招生兩倍率人數102人，但有271人報名、135人通過一階篩選，超篩33人，會在之後共同筆試時再篩一次；而135人中，有55人以60級分滿級分、80人以59級分通過一階篩選。
電機系則是在通過一階篩選的270人裡，有108人達45級分滿級分；資工系則有167人進入一階，其中86人達45級分滿級分。
李宏森表示，台大二階共同筆試時間落在5月20日至21日，共有11個校系參加共同筆試，分為醫牙藥學系、工學院學系、電機資工系等。原則上非中重症學生，都能來考，若有狀況，會設置隔離試場，比照去年辦理。
另外，李宏森提醒通過一階的考生，要到各校系申請入學書面資料準備指引，去看二階要上傳那些書面資料、學系的要求等；台大二階報名時間落在5月4日至7日，提醒考生記得去甄選委員會，將備審資料按確認上傳，否則恐影響考生權益、造成教師書審不完全，甄試時間為5月18日至28日。
李宏森指出，台大今年邀請學生及教授，錄製分享申請入學書面審查的準備方式，以及面試時的經驗談等，歡迎考生至台大YouTube頻道參考。