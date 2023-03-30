蔡阿嘎挑戰「一鏡到底」唱《嘉賓》！影片讓36萬人安靜了
百萬YouTuber蔡阿嘎個性幽默搞笑，YouTube頻道主題相當多元，深受大批網友喜愛。昨（29）日他在IG宣布推出新企劃，模仿日本Sony音樂成立的YouTube頻道《THE FIRST TAKE》，拍攝一鏡到底的歌唱影片，他也親自翻唱歌曲《嘉賓》，讓36萬人聽完直呼：「嘎哥突然正經的唱歌，好不習慣啊，但很好聽」、「突然安靜...不知該說什麼，太好聽了吧」、「這樣我很不習慣耶。」
記者郭佩蓉/綜合報導
蔡阿嘎昨日在IG發出影片，透露頻道將有新單元，模仿以一發拍攝當作核心，邀請許多歌手挑戰一鏡到底的YouTube頻道《THE FIRST TAKE》，就連封面也非常神似，讓人差點認錯。他表示：「只有唱一次的機會！不給NG啦！還想看誰來挑戰THE FIRST TAKE？或是想聽嘎哥唱什麼歌？歡迎底下留言許願！」
豈料影片曝光後，蔡阿嘎不但沒有破音，感情還相當投入，表現在水準之上，目前已有36萬人觀看過，網友也紛紛驚呼：「好聽…好聽…不過…太正經了…不太習慣」、「實力派歌手可以出道了耶」、「這樣我很不習慣耶」、「幸好阿嘎不用在前女友的婚禮唱這首歌，因為前女友又被你追回來了」、「不是吧為什麼會有張棟樑的感覺」、「好像張棟樑的感覺」、「不愧是七月半的主唱，唱歌很好聽耶，被YT埋沒的歌手」、「唱歌跟平常差～狠大」、「這個封面跟畫面排版很用心喔」、「哇，原來嘎哥唱歌這麼好聽。」