廣東順德名菜「火焰醉鵝」充滿視覺及味覺驚喜的味蕾體驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
餐廳整體視覺呈現，有著傳統與現代交融的美感，討喜的中國紅，搭配貴氣的金、溫暖的實木，以傳統臉譜、復古窗花、中式傢俱增添古城樣貌，簡潔的線條規劃出圓桌、方桌等半開放式座位，讓用餐空間兼具寬敞與隱密的舒適感。
「太艮火焰醉鵝」行政主廚師擁有中國私廚多年資歷，具備深厚的粵菜底子，以米其林三星中餐廳累積的精湛廚藝，將傳統老菜注入新思維，結合台灣當地食材，創造出道道讓人回味再三的完美佳餚。
招牌「火焰醉鵝」是順德名菜，主廚以台灣特有的米酒、花雕酒取代白酒，先把辛香料爆香之後，加入特調醬汁、醃製鵝肉一起炒至入味，加入每日熬煮的鵝高湯，再倒入米酒、花雕酒蓋上鍋蓋大火燒製，緊接著則是重頭戲「火焰秀」，由服務人員點火讓酒氣蒸發，再轉小火煨煮，產生的酒香及醬香，全都濃縮在湯頭裡，醉鵝的香氣與入口時的豐富層次，令人回味無窮。也可搭配店家特製的北方大餅一起享用，有嚼勁又帶著麵香的傳統手工大餅配上鵝鍋的湯汁，別有一番迷人風味。
太艮的「砂鍋雞湯」也是一絕，高湯基底使用老母雞、玉米雞、金華火腿、豬腳、豬皮、雞爪、巴西蘑菇等精選食材，由經驗老道的廚師精準掌控食材入鍋時間、火候等繁複步驟，經12小時才得以熬製而成，如琥珀般金黃色澤的高湯，從湯瓢第一口舀起的獨特香氣、入口後綿密膠質的滑嫩黏唇，都讓人意猶味盡。雞湯食材也很講究，使用純正土雞當天蒸煮四個小時，再加上前日所熬製的高湯，搭配基本的鮮竹及竹笙，另外，也可升級加上魚翅、鮑魚，富含膠質的濃郁湯頭，令人口齒生香。太艮砂鍋雞湯採每日限量販售，需事預定。
「順德檀香骨」檀香骨是順德古老年代的米其林菜餚，精選肥瘦得宜的排骨，滾燙後加上特製滷汁，用大火翻炸鎖住其肉汁，再加入香料以小火熬煮數小時，最後倒入荔枝醋等與冰糖再次熬煮，經過繁複的程序才能上桌，滋味酸甜、排骨入口即化，最後配上荔枝真的是一大享受。
「金沙明蝦球」主廚在烹飪程序中減少了濕炒的過程，吃起來沒有油膩感，蝦球鮮甜彈牙，蛋黃鹹香味美，十分美味。另外，像是火焰咕咾肉、紅米百花炸兩腸粉、芋香西米露、金牌薄皮蔥油餅等，都是店內人氣佳餚。4月1日起凡內用消費滿一千元整，即贈湯包兌換券乙張，每桌限贈二張，於下次用餐即可兌換，每桌每次限用乙張。