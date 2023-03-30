政院拍板律師法修正草案　新增公職律師保障公務員

行政院今（30）日通過《律師法》修正草案，法務部說明，政府機關及公立學校，所面臨法律諮詢及訴訟等案件有賴法律專業人士的參與及協助，為落實司法改革國是會議的決議，且健全法制，建立公職律師制度，有其必要，盼修正草案順利通過，讓公職律師制度早日實施，以應實務所需。
記者陳威叡／台北報導
法務部說明，因應社會多元發展及民眾權利意識高漲，為協助解決政府機關及公立學校同仁在推動業務過程，面臨日益漸增的法律諮詢及訴訟等案件，並落實司改決議，經廣納各界建議及律師等團體寶貴意見，並蒐集外國立法例與專家學者論述等，特別於《律師法》新增公職律師規定，期能藉由律師專業能力，保障公務員法律權益。
法務部說，此次修正配合考試院主管「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」修正，於《律師法》增設公職律師制度，新增規定重點包括第一公職律師專任於政府機關（構）或公立學校；第二公職律師以律師名義辦理法律事務；第三公職律師兼具公務員及律師雙重身分，應遵守公務員服務法及律師法、律師倫理規範等；第四公職律師應加入律師公會。
法務部說，本次修法將能提升政府法律專業，完善政府法律制度，並落實公務員法律權益保障，也符合司改決議意旨，使《律師法》與時俱進，更加完備。
法務部說明，修正草案今日經行政院院會通過後，將函送立法院審議，將持續配合後續法案審議作業，期盼能順利修法通過，讓公職律師制度早日實施，以應實務所需。