肯德基搞分家要開「蛋撻專賣店」？黑糖珍奶蛋撻一起單飛
號稱「被炸雞耽誤的蛋撻店」肯德基，去年曾無預警說「將與蛋撻劃分界線」，今（30）日再度傳出「搞分家」，挑明著說「號召歷代超人氣雲朵系列蛋撻、黑糖珍奶蛋撻一起單飛」，莫非真要開設「蛋撻專賣店」？
記者蕭涵云/台北報導
肯德基明明專賣炸雞、漢堡等速食，卻因店內甜點蛋撻超搶手，而受封「被炸雞耽誤的蛋撻店」。不只經典原味擄獲人心，是魅力無法擋的超強熱銷商品，每回推出新口味或禮盒優惠，也都被搶著掃貨。
去年肯德基小編曾一度在粉專上吶喊，「不准再說我們是蛋撻店啦」，說要與蛋撻劃分界線，嚇瘋一票粉絲以為再也吃不到蛋撻，嗆聲「連蛋撻都沒有我真的會哭」。後則公開甜點支線「K-Dessert頂級甜選」，以這些年來廣受歡迎的蛋撻為基礎，首發推出「莓果奶酥撻」，引起虛驚一場。
今年又再度傳出「搞分家」消息，肯德基預告將首創甜點專賣店K-Dessert全新服務型態雲端上線，並挑明著說「號召歷代超人氣雲朵系列蛋撻、黑糖珍奶蛋撻一起單飛」，莫非這次真的要開「蛋撻專賣店」？預計詳情將在4/6(四)下午揭曉，請消費者鎖定《NOWnews今日新聞》，將為大家帶來第一手消息。