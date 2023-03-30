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長榮首開克拉克航線　每周35班直飛菲律賓3航點

▲長榮航空於今（30）日首航台北－克拉克航線，於桃園國際機場舉行首航儀式。（圖／長榮提供）
▲長榮航空於今（30）日首航台北－克拉克航線，於桃園國際機場舉行首航儀式。（圖／長榮提供）

記者黃仁杰／台北報導

長榮航空於今（30）日首航台北－克拉克航線，是繼馬尼拉、宿霧後第三個菲律賓航點，為慶賀該航線開闢，特別於桃園國際機場舉行首航儀式，由長榮航空總經理孫嘉明主持，邀請桃園國際機場公司董事長楊偉甫、航空警察局局長邱文亮、關務署台北關關務長方國賢、馬尼拉經濟文化辦事處魏珮柔駐台副代表(Ms. Alice Q. Visperas)共同剪綵，儀式簡單隆重。

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孫嘉明於致詞表示，長榮航空自1992年開闢馬尼拉航線，30多年來持續深耕菲律賓市場，現在台北－馬尼拉每日飛航3班、台北－宿霧每日1班，加上今天開航每日1班台北－克拉克航線，每週將有35班飛往菲律賓3個航點的規模。

孫嘉明進一步指出，台北-克拉克航線的開闢不只是便利往返台灣與菲律賓的旅客，同時也看好轉機商機；長榮航空多年布建的北美、歐洲航網發揮綜合效應，在今天首航班的旅客當中，超過8成是來自於歐美的轉機旅客，充分展現出桃園國際機場在亞洲的轉運樞紐地位與便利性。

長榮航空為慶賀台北-克拉克首航，除了在首航儀式中邀請長榮交響樂團以四重奏形式演出「西班牙吉普賽舞曲」、「搖擺Sway」等熱情、輕鬆的應景曲目外，在餐點方面也別具用心特別設計菲式特色餐點；商務艙餐點提供清爽可口的菲式春捲沙拉，並有兩樣主菜供旅客選擇，包含菲律賓風味主菜「梅查多牛肉佐配香蒜飯」，以及另一道菲律賓經典國菜「醬醋燉雞佐配洋芋」，同時全艙等旅客均可品嚐到鼎泰豐鳳梨酥、桂圓酥以及酸甜軟Q人氣芒果軟糖，也有來自菲律賓出產的椰子水，清涼爽口無負擔，讓旅客提前感受菲律賓風味。
 
長榮航空台北-克拉克航線以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。克拉克位於菲律賓邦板牙省安赫萊斯市西北部，為菲律賓重點經貿發展特區，當地治安良好且風景優美，除了經濟高度發展之外，宜人的氣候以及度假村林立，無論商務或是觀光旅遊，都極具發展潛力；特別是當地的輕航機飛行體驗、Zip Line空中飛人、洞窟探險、跳島浮潛與海中漫步、衝浪等水上活動，以及眾多的高爾夫球場、馬場等，相當受到熱愛戶外活動的民眾歡迎。

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