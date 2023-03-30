台中動漫節清明連假登場！木棉花《進擊的巨人》周邊吸睛
「2023台中國際動漫節」在清明連假期間舉行，4月1日至4月4日的活動期間，知名動畫代理商木棉花也宣布，將準備不少熱門人氣動畫的週邊新品舉行首賣，合計匯集上百款商品，包括動畫即將完結的《進擊的巨人》、《刀劍神域》、《SPY x FAMILY間諜家家酒》等，有興趣的動漫粉絲不妨到現場參與這場盛會。
記者張志浩/綜合報導
木棉花指出，在此次動漫節中，將推出2023年最受期待完結的大作《進擊的巨人》新品，線上特刊封面使用《進擊的巨人 The Final Season完結篇（前篇）》場景圖，主角艾連以巨人型態震撼現身，展位現場也推出多款全新設計的進擊的巨人週邊商品，包括Q版里維兵長的防水杯墊和出遊必備的後背包。
《SPY x FAMILY間諜家家酒》將有三合一造型抱枕毯問世，以及壓克力墜飾立牌組和L型資料夾4入組，《鬼滅之刃》則有戰力強大的上弦之參・猗窩座潮流夜光T-shirt可選購；此外，《東京復仇者》也推出佐野萬次郎與龍宮寺堅笑容的拼圖，以及金屬造型胸章2入組，適合別在包包衣服展現對作品的喜愛。
木棉花提及，活動期間只要滿550元就可拿到《進擊的巨人》超大紙袋，消費達到1000元贈送《東京復仇者》長型胸章附上收納袋；消費滿1999元可獲得《Re:從零開始的異世界生活》紓壓槌，達到3299元消費門檻就贈送《Re:從零開始的異世界生活》束口後背包，若消費滿5500元，更可以帶走《刀劍神域》亞絲娜雙面全彩抱枕；而最高階第六重滿額贈，消費達到8000元送《關於我轉生變成史萊姆這檔事》智慧手錶，搭配「智慧之王」桌布，可說是買越多送越多。