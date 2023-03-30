才剛圓夢合照梁朝偉！林柏宏記者會現場大方「曬婚戒」
林柏宏、宋芸樺今（30）日出席品牌活動，林柏宏笑說要燒衣服給電影角色毛毛，還曬出手上「婚戒」表示：「不知道大家有沒有注意到毛毛手上其實有婚戒，我手上的戒指就是很適合當婚戒，我今天還特別再量一個，希望有一天可以給別人戴。」
記者黃雅琪/台北報導
即將推出新作品《不良執念清除師》的宋芸樺，坦言看完林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》，就向朋友力推此片，兩人也在鏡頭前喊話各大劇組，希望能有合作懸疑愛情片的機會。林柏宏、宋芸樺日前一同出席香港「亞洲電影大獎」，在台上用廣東話自我介紹，意外引起大眾關注，因為林柏宏的粵語發音聽起來與中文「懶趴王（性器官）」相似，宋芸樺粵語發音音似中文「爽歪歪」，今日兩人合體再以粵語自我介紹，笑點滿滿。
林柏宏、宋芸樺在會後派對上，開心與梁朝偉合照，宋芸樺表示梁朝偉個性非常可愛，祝賀他獲獎時，他還笑說：「我還不知道發生什麼事啦！」而林柏宏難得見到偶像，最近又得知梁朝偉榮獲威尼斯影展「終身成就金獅獎」，感動不已：「之前有看到他獲金獅獎終身成就獎的新聞，身為粉絲很為他開心，覺得他一直都是個努力又謙卑的人。」
最後，林柏宏被問到好友陳庭妮父親，近日遭傳因欠稅入獄一事，他認為這是對方家裡的事，所以不好意思問陳庭妮，但本來就有一起閒聊的群組：「我們一直都有在聯絡，但最近聊天的內容是跟新聞事件沒關係的事。」