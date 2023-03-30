Apple配件Casetify 台中旗艦店開箱！「5大亮點」搶先看

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看好台中市場消費潛力，CASETiFY 台中中友百貨品牌概念店特別規劃65坪的陳列空間，相較於台北擁有更大的購物空間。門市採用品牌視覺粉紅色與黃色漸層牆面展現繽紛活力，另有貼膜專區，由專人協助貼膜。
📍亮點2：黏黏怪物研究所打卡區
為了吸引人潮，CASETiFY台中店開幕期間與韓國文創品牌 Sticky Monster Lab 黏黏怪物研究所推出一款台灣限定設計，同時在門市外佈置黏黏怪物研究所巨型模型裝置藝術，預料可以成為台中近期的打卡熱點。
📍亮點3：黃金會員「快速通道」
CASETiFY表示為了提供更好的消費體驗，店內採分流入場，但如果是CASETiFY Club 黃金會員可以在開幕首3日，3/31 ~4/2來店出示 CASETiFY Club 黃金會員卡頁面或預先儲存在 Apple 錢包中的 CASETiFY Club 黃金會員卡，獲得「快速通道」禮遇大大縮短排隊時間。
📍亮點4：藝術家牆面
以「創意由你而生」為台中品牌概念店開幕主題，特別邀請時尚造型師 Jenn Lee、室內設計師蜜絲灑可可、街頭風格家 Wei Chang 等超過 20 位台灣藝術家與創作者，在 CASETiFY 透明手機殼上表達自我、揮灑創意，並將他們獨一無二的作品展出於店內《創意由你而生！》展示牆，頗具創意。
📍亮點5：必搶商品、開幕優惠
針對這次 CASETiFY STUDiO 中友百貨品牌概念店的開幕，CASETiFY 獨家回歸 Little Thunder 門小雷聯名系列。此外3/31~4/5開幕首日購買2 件以上指定商品享8折，單筆滿 2,500 元可兌換限CASETiFY 爆米花、滿 3,500 元可兌換 CASETiFY Logo 彩珠手機吊飾等限量滿額禮。