進口蛋1顆7塊！小吃店「加蛋15元」坑爆？老闆搖頭吐實情

Apple配件Casetify 台中旗艦店開箱！「5大亮點」搶先看

▲CASETiFY繼台北信義Ａ11開設首間門市之後，將於明(31)日插旗大台中，地點選在台中中友百貨，3/31~4/5開幕首日購買2 件以上指定商品享8折，另有滿額禮。(圖／記者周淑萍攝)
▲CASETiFY繼台北信義Ａ11開設首間門市之後，將於明(31)日插旗大台中，地點選在台中中友百貨，3/31~4/5開幕首日購買2 件以上指定商品享8折，另有滿額禮。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

享有高知名度3C配件品牌CASETiFY，繼台北信義Ａ11開設首間門市之後，將於明(31)日插旗大台中，台灣第二間 CASETiFY STUDiO 品牌概念店將於 3/31 在台中中友百貨C棟2樓盛大開幕，除了有台中限定款，3/31~4/5開幕首日購買2 件以上指定商品享8折，另有滿額禮。《NOWnews今日新聞》搶先開箱台中旗艦店，5大亮點一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍亮點1：全台最大規模旗艦店

看好台中市場消費潛力，CASETiFY 台中中友百貨品牌概念店特別規劃65坪的陳列空間，相較於台北擁有更大的購物空間。門市採用品牌視覺粉紅色與黃色漸層牆面展現繽紛活力，另有貼膜專區，由專人協助貼膜。

▲CASETiFY 台中旗艦店。(圖／記者周淑萍攝)
▲CASETiFY 台中旗艦店獨家提供貼膜服務，現買現貼，立即滿足用戶需求。(圖／記者周淑萍攝)
📍亮點2：黏黏怪物研究所打卡區

為了吸引人潮，CASETiFY台中店開幕期間與韓國文創品牌 Sticky Monster Lab 黏黏怪物研究所推出一款台灣限定設計，同時在門市外佈置黏黏怪物研究所巨型模型裝置藝術，預料可以成為台中近期的打卡熱點。

▲CASETiFY 台中旗艦店。(圖／記者周淑萍攝)
▲CASETiFY 台中旗艦店，特別在門市外佈置黏黏怪物研究所巨型模型裝置藝術，預料可以成為台中近期的打卡熱點。(圖／記者周淑萍攝)
📍亮點3：黃金會員「快速通道」

CASETiFY表示為了提供更好的消費體驗，店內採分流入場，但如果是CASETiFY Club 黃金會員可以在開幕首3日，3/31 ~4/2來店出示 CASETiFY Club 黃金會員卡頁面或預先儲存在 Apple 錢包中的 CASETiFY Club 黃金會員卡，獲得「快速通道」禮遇大大縮短排隊時間。

▲CASETiFY 台中旗艦店。(圖／記者周淑萍攝)
▲CASETiFY 台中旗艦店禮遇黃金會員，首三日有快速通道可以優先入場。(圖／記者周淑萍攝)
📍亮點4：藝術家牆面

以「創意由你而生」為台中品牌概念店開幕主題，特別邀請時尚造型師 Jenn Lee、室內設計師蜜絲灑可可、街頭風格家 Wei Chang 等超過 20 位台灣藝術家與創作者，在 CASETiFY 透明手機殼上表達自我、揮灑創意，並將他們獨一無二的作品展出於店內《創意由你而生！》展示牆，頗具創意。

📍亮點5：必搶商品、開幕優惠

針對這次 CASETiFY STUDiO 中友百貨品牌概念店的開幕，CASETiFY 獨家回歸 Little Thunder 門小雷聯名系列。此外3/31~4/5開幕首日購買2 件以上指定商品享8折，單筆滿 2,500 元可兌換限CASETiFY 爆米花、滿 3,500 元可兌換 CASETiFY Logo 彩珠手機吊飾等限量滿額禮。

▲CASETiFY 台中旗艦店。(圖／記者周淑萍攝)
▲CASETiFY 台中店，獨家回歸 Little Thunder 門小雷聯名系列。(圖／記者周淑萍攝)

iPhone今年6月有新功能？WWDC23更新5大系統　亮點一次看

iPhone備忘錄藏「超強功能」！學生嘆太晚知道：好省錢

iPhone「忘關1功能」28萬飛了！不用解鎖可盜刷：快檢查

雲端發票APP哪個好用？「4大天王」最夯　這款能抽iPhone

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀