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今天開始限水　陳其邁：海水淡化廠5月可併入自來水管

▲陳其邁今天上午出席活動時針對高雄水情燈號今起轉為減量供水橙燈預告，興達電廠旁闢建海水淡化廠預計4月底完工，5月可併入自來水管。(圖／高市府提供)
▲陳其邁今天上午出席活動時針對高雄水情燈號今起轉為減量供水橙燈預告，興達電廠旁闢建海水淡化廠預計4月底完工，5月可併入自來水管。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄水情燈號今(30)日起轉為減量供水橙燈，市長陳其邁表示，市府除持續開源節流希望將每天用水量降至136萬噸，產業的用水減10%，非工業產業的用水包括像洗車場、游泳池等這一些用水的大戶也能夠減到10%外，他也呼籲民眾能夠持續的節約用水。同時陳其邁也預告，興達電廠旁闢建海水淡化廠預計4月底完工，5月可併入自來水管。

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▲高雄水情燈號今(30)日起轉為減量供水橙燈，高市府與水利署在整個抗旱的開源部分，希望能夠有多元配套的方式，所以包括農田水利會的民間水井的徵用。(圖／高市府提供)
▲高雄水情燈號今(30)日起轉為減量供水橙燈，高市府與水利署在整個抗旱的開源部分，希望能夠有多元配套的方式，所以包括農田水利會的民間水井的徵用。(圖／高市府提供)
陳其邁今天上午出席活動時針對高雄水情燈號今(30)日起轉為減量供水橙燈除做出上述表示外，也感謝中央協調調度區域間合作，希望區域間彼此幫忙，「任何幫助高雄的縣市，都表示誠摯謝意」。

陳其邁表示，市府與水利署在整個抗旱的開源部分，希望能夠有多元配套的方式，所以包括農田水利會的民間水井的徵用，在一些管線末端農業用水的部分也能夠滿足，同時也在建築的工地大概也盤點了工地，希望說能夠就近提供民眾在一些次級用水，譬如說澆花、有一些其他的民生的使用，也能夠盡量來滿足民眾在缺水的時候用水的不便。

陳其邁也指出，市府在包括興達電廠附近、在茄萣海水淡化，預計在4月底也會完成，5月左右就能夠跟自來水的管線並聯；另外一方面也持續地在高屏溪，包括在大樹等地區持續擴展地下水的水井。

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