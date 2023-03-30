今天開始限水 陳其邁：海水淡化廠5月可併入自來水管
高雄水情燈號今(30)日起轉為減量供水橙燈，市長陳其邁表示，市府除持續開源節流希望將每天用水量降至136萬噸，產業的用水減10%，非工業產業的用水包括像洗車場、游泳池等這一些用水的大戶也能夠減到10%外，他也呼籲民眾能夠持續的節約用水。同時陳其邁也預告，興達電廠旁闢建海水淡化廠預計4月底完工，5月可併入自來水管。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁今天上午出席活動時針對高雄水情燈號今(30)日起轉為減量供水橙燈除做出上述表示外，也感謝中央協調調度區域間合作，希望區域間彼此幫忙，「任何幫助高雄的縣市，都表示誠摯謝意」。
陳其邁表示，市府與水利署在整個抗旱的開源部分，希望能夠有多元配套的方式，所以包括農田水利會的民間水井的徵用，在一些管線末端農業用水的部分也能夠滿足，同時也在建築的工地大概也盤點了工地，希望說能夠就近提供民眾在一些次級用水，譬如說澆花、有一些其他的民生的使用，也能夠盡量來滿足民眾在缺水的時候用水的不便。
陳其邁也指出，市府在包括興達電廠附近、在茄萣海水淡化，預計在4月底也會完成，5月左右就能夠跟自來水的管線並聯；另外一方面也持續地在高屏溪，包括在大樹等地區持續擴展地下水的水井。