《公共電視法》修法　文化部：解開23年9億緊箍咒

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文化部指出，依《公視法》規定，政府於1998年公視成立起編列12億元經費捐贈公視基金會，而後逐年遞減，自2001年起至今，捐贈經費固定為每年9億元，隨時代變遷、科技發展，公視已從1個類比頻道擴增至3個高畫質頻道，並受託經營客家電視台、國際傳播頻道，再加以物價提升等因素，台灣公視與其他國家相同性質電視台相較，如日本NHK年經費1976億元、英國BBC的1835億元、韓國KBS經費329億元等，政府每年9億元捐贈早已不足基本營運所需。
文化部表示，本次修法可說是解開凍結23年，每年固定9億元捐贈經費的緊箍咒，明訂每年依公視業務運作需求及年度工作計畫，檢討調整編列預算。
其次，原為凝聚社會各界對於公視董監事最大共識所規定3/4以上同意的選任標準，經多年實務運作結果，無論任何政黨執政皆遇有無法如期完成選任的情形，如第5屆延宕968天、第7屆966天，造成董事會長期看守，無法穩定經營的狀況。針對此項規定，各界及朝野間多年來也有諸多討論甚至爭論，在經過漫長的協調後，修正草案下修董事人數為11至15人，選任通過門檻參考大法官、考試委員、監察委員等1/2同意權規定，以及原民台2/3選任門檻規定等，選任通過標準由3/4修正為2/3。
至於國際傳播頻道部分，以及公視長年受委託辦理的族群頻道等，一直存在未有明確法源，以致只能以採購方式辦理，造成經營穩定性不足情形。本次修法也賦予明確法制化基礎，增訂公視業務包含多元族群及區域需求傳播服務、國際傳播服務及交流等彈性發展空間。
文化部長史哲說，公視屬於全國人民的電視台，除提供公正、中立訊息傳播責任，近年也成為台灣戲劇發展的指標。文化部後續將積極與朝野溝通，盼《公共電視法》修正草案早日於立法院三讀通過，公視能落實扮演台灣媒體的正向指標，成為台灣享譽國際的重要品牌。
行政院長陳建仁表示，公共媒體是社會重要的文明指標，直接反映國家的民主與文化素養，因此政府應全力支持及協助公共媒體穩定發展，現行《公共電視法》已超過10年未作修正，就當前媒體環境來看，部分條文規定已不合時宜，且影響公視基金會正常營運，本修正草案通過後，有助於改善公視基金會經營環境，強化對各個年齡層和不同收視族群的公共電視服務，協助公共電視數位轉型，提高國際新聞傳播競爭能力。