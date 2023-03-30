浮屍經查有越籍　國際勞工協會發聲了

海巡署在三月執行海上救難死亡案件時，陸續在中南部海岸發現浮屍，截至今（30）日上午，目前共20具，均由本署或轄區警察單位報請地檢署辦理相驗事宜，其中7具確認為越南籍身分，死因和事件起因都在調查中。由於案情尚未明朗，引起各界很多不同的揣測，相關單位推估可能是偷渡者遭人蛇集團丟包。長期為移工人權發聲的TIWA台灣國際勞工協會，針對此事發表看法，直言：越南移工來台工作有合法管道，為何還有人要挺而走險「偷渡」來台？
記者賴正琳／綜合報導
「我們不得不聯想到，越南移工合法來台須要支付高額仲介費，特別越南仲介費遠高於其他勞力輸出國，來台一趟至少要付出6000美元，加上最近因為疫情趨緩，國境放開，仲介不管台灣雇主是否有勞力需求，為了賺回疫情期間的損失，報復性引進更多勞工，導致許多剛到台灣的工人做不到幾個月就被解雇，而原本在國內依循合法途徑轉換的移工，也因為找不到工作被迫回國，身上還有仲介費債務的，最後逼不得已只好逃跑，目前台灣的合法工作早已沒有太多的吸引力。」TIWA台灣國際勞工協會在臉書貼文中寫道。「我們在政府提供的數據上也看到，國境開放這短短期間，無證移工占比飆升到前所未有的新高點，政府放任私人仲介這樣剝削工人，還荒謬至極地想透過修移民法來提高逾期居留者的罰款，期望達到嚇阻效果。」
TIWA台灣國際勞工協會對這次發生的事件深感遺憾，「總是在悲劇發生的時刻，才有契機談論這些觀點，但我們相信任何問題都不應該獨立看待，希望相關警政單位能夠積極偵辦，讓真相能夠水落石出。」
海巡署表示為調查有無涉及偷渡情事，已會同相關單位深入調查中。另外，將清查相關海域雷情資料，均未發現可疑活動船舶，相關單位已透過駐台北越南經濟文化辦事處，協請越方協助相關分析鑑定事宜，並適時報請轄屬地檢署指揮。