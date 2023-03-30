名家論壇》韋安／「打侯」出包踢鐵板　一刀斃命傷自己？

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「侯友宜除了有幾位出身媒體的核心幕僚為他出謀劃策，背後也砸錢請了公關公司進場操刀。這些幕後編劇，雖然幫侯友宜換了台詞，不再讓他每日一句『侯侯作代誌』，但塞給他『職位不重要，定位才重要』或『每個人都是外交官』等口號。」
看點：侯團隊花錢請公關公司幫忙發想，塞給侯一句「職位不重要，定位才重要」的口號。結果害侯於不義。
不過這句話，侯友宜其實從警察時期就開始講。作為老社會記者的黃光芹，怎麼都沒有注意到呢？
22014年1月13日時報週刊「獨家專訪侯友宜：我常換頭路找定位」。
「做什麼職務不重要，做什麼內容才重要。」擅長團體戰的侯友宜，雖然絕口不提選舉，但是否再次換頭路，對他如過眼雲煙，因為在人生經歷中，他「追求的只有定位」。
2022年7月22日一則新聞，「侯友宜一張『改變的勇氣』惹議！本人鬆口：繼續承擔」，報導中侯也同樣說過「定位說」。
「侯友宜提到，他的公職生涯40多年，從最基層的公務員做上來，『職位不是很重要，重點是定位在哪』、能夠替人民做什麼、是否符合期待才重要，未來仍會珍惜每一天努力做事。」
黃光芹到底是「忘記」，以前看過侯講這句話，所以才這麼說？還是明明「記得」還故意這麼說？
而且，九合一選舉時，侯陣營有請公關公司。前天才聽一位朋友說，那家公共公司，選後4個月都跟侯團隊毫無業務往來。黃口中的「公關公司」，是哪來的？
以上舉證曆曆，「侯團隊花錢找公關公司，『買』句子，塞到侯口中」，根本是連捕風捉影都算不上，而是完全枉顧事實的「編造」。黃光芹是故意要出這個「包」嗎？
一，以後若真有這麼好賺，可以「賣句子」的生意，一定要介紹一下。
二，在道德和職業底線的考量下，黃是否要給讀者一個「說法」，和出來更正道歉一下。
之前，只因侯友宜說了一句「職位不重要，定位才重要」。黃光芹就大歎，侯友宜換台詞「根本一刀斃命」，小心身敗名裂。有這麼嚴重嗎？
侯在警界，部屬升遷時，他常用這句話去勉勵。跟他人說，職位是一回事，在職位上能不能做好，這種「定位」才重要。「定位說」完全是鼓勵他人，激勵自己，讓人奮發向上的正向文句，說的人怎麼會落得「根本一刀斃命」，「小心身敗名裂」的？
是不是小心機「邪了」，才會做這樣負面的解讀。而且連基本事實，都有意或無意，搞得完全像「蓄意的造謠」，是嗎？這樣搞，不怕在文字江湖，幾十年來樹立起的專業形象和地位，自己就「一刀斃命」地摧毀了。
做好每件事、扮演好每個角色，來承擔各種「職位」。進而讓他人，給予自己勝任、做得好的評價，就是一種「定位」。後者和前者相比，侯更在意的是後者。市長做不好，拖累市民，何必去當市長。總統幹不好，禍及國家人民，何必去當總統。留下好不好的「定位」，比那個位子當然重要。
「職位不重要，定位才重要」，是一種自我要求和使命感。也正是這種自我要求，和全力以赴的使命感，讓侯向來勝任每個職位（前進15個），追求對得起百姓和自己的「定位」。「職位」不只是完成技術性的工作，而是揮灑更有人性、溫度和使命的付出，讓人贏得「定位」的平台。
「定位」的英文是final remarks ，更貼切。但你離開一個職位，會留給人的最後印象是什麼？把事情搞砸了，還是大家都覺得你「做的還不錯」。你是一個「好人」，還是一個庸才或壞人。
真想上下光芹的節目，敘敘舊。交流一下媒體人的素養，該如何養護？和如何互相提升解文答字的基本功？
跟這位前輩，要學習的地方可多呢？當然，有些她可能忘記，我還沒忘記的職業法則，也順便提醒一下。但千萬大家別大小聲起來？讓社會和諧，而非暴虐，是現在話語者的責任。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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