蔡健雅無預警曝喜訊！找回自己和解 「以不同面貌相見」
蔡健雅日前推出精選《Goodbye & Hello》、《說到愛》和《失語者》三張經典專輯製作成黑膠唱片限量發行，上架後不到4小時就搶購一空。寵粉的她聽到歌迷敲碗想買的聲音，因此28日起再度開放限時預購。其實專輯《說到愛》飽含許多蔡健雅的心聲，她在製作該張專輯時，下定決心要與自己的靈魂和解。
記者吳雨婕/綜合報導
第一時間就得知三張黑膠銷售一空好消息的蔡健雅，用「無比的感動」來形容自己的心情，她表示，因為想要提前做些什麼特别的事情，來慶祝將回到台北小巨蛋與大家分享她的音樂旅程，所以才決定發行三張對她來說各自有深刻意義的黑膠唱片。《Goodbye & Hello》算是她歸零重新出發之作；《說到愛》是一張讓她恍然發現「自己是多麼不夠愛自己，但嘴上卻一直鼓勵別人要相信愛」的覺醒作品，也因為這張專輯讓她下定決心要找回自己並與靈魂和解，「這張專輯帶給我巨大的改變和成長。」同時她也以此張專輯奪得第三座金曲最佳國語女歌手獎。
蔡健雅為了即將在5月6日、7日舉辦「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」演唱會，維持一貫健身、養身的好習慣，笑言自己吃好睡好保持心情好來準備演唱會。她同時也透露，這三張黑膠唱片內的歌曲，因為都是在她音樂道路上很重要的部分，演唱會上肯定會現身，「而且也會以不同編曲樣貌與大家見面！」