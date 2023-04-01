▲婦腎結石夾取石困難　醫：超細軟式輸尿管鏡取石

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亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師、男性功能中心主任邱鴻傑指出，患者本身屬於腎結石好發體質，每隔幾年就得到醫院安排手術取石，但根據之前手術經驗，由於輸尿管天生比較狹窄，一般輸尿管鏡總是無法直達病灶，往往得先置放雙J導管撐開輸尿管，靜置2週後才能動手術夾出石頭。
但此次婦人疼痛程度超過以往，直說「比生孩子還痛」，初步檢查，果然發現右側輸尿管及左側腎盂各有1顆1.5公分、1公分大的結石，已經出現腎臟發炎、多日高燒不退等症狀，醫療團隊先藉由經皮穿腎引流導管，抽出200多c.c.膿液，才稍稍舒緩疼痛感，但患者想到得再等2個星期才能取出結石，讓她心情跌落谷底，頻頻詢問是否有折衷方案。
醫療團隊經評估患者狀況後，決定採用超細軟式輸尿管鏡取石，過程中，將約1公尺長的細條狀軟鏡從尿道進入，經由膀胱、輸尿管一直到腎臟，將沿途發現的2顆結石，利用高功率鈥雷射擊碎粉塵化，之後再以吸出及自然排出方式完成碎石任務，術後結果讓患者十分滿意，直說：終於輕鬆多了！
邱鴻傑指出，治療結石方式包括體外震波、經皮腎臟取石及軟式輸尿管鏡碎石等三種，均可針對疾病嚴重度提供最佳治療方式，其中以後者具有無傷口、成功率高、復原快等優點漸成主流，但不少患者仍因輸尿管過於狹窄，增添手術困難度。
邱鴻傑表示，根據文獻統計，尿路結石患者中，輸尿管過度狹窄(低於8 French)的比例約5-10％，這類患者無法事先透過影像檢查得知狹窄狀況，因此經常得重複接受手術，所幸採用新式器材後，除可提高成功率、縮短疼痛時間，也可降低放置導管後所產生的腫脹及不適感，對患者來說是一大福音。
邱鴻傑也提醒，微小腎結石多半不會造成疼痛，甚至即便腎臟充滿大顆結石也會無感，但如果出現腰痛、血尿、發燒畏寒或排尿有灼熱感等狀況，就得當心結石找上門，建議民眾平時要多補充水分及蔬菜，減少攝取高鹽、油炸及麻辣食品，也要減少高草酸食物如啤酒、茶、堅果等，若本身有家族結石病史，更應該注意身體警訊，早期預防早期治療。