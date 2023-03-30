張學友哽咽吐6月開唱！台灣場進度曝 自虧被五月天超越
歌神張學友先前曾透露今年會開始舉辦巡演，終於在今（30）日於澳門舉辦記者會，宣布第10次巡迴演唱會開跑，取名為「張學友60＋巡迴演唱會」，首場將於今年6月9日在澳門威尼斯金光綜藝館舉行。記者會現場播放張學友之前9次巡演的片段，讓他忍不住哽咽。
記者吳雨婕/綜合報導
張學友日前推出新歌〈又十年〉，他坦言這10年過得特別快，感覺有段時間是空白的，「有陣子感覺很慌，不知道大家有沒有這感覺，我自己很慌，所以先來做最拿手的演唱會，因為已經做很多次，下次再來做音樂劇。」
每次張學友巡演都創下新紀錄，2016年起跑的「學友經典演唱會」就舉行233場，但破紀錄從來不是他追求的目標，「盡力做好每一場表演，每多做一場就代表有更多一點的支持，再一次感謝大家對我的眷顧。」還不忘自嘲：「五月天每年都開一個，很快就會超過我。」
此次演唱會名稱為「60+」，張學友透露原本有80幾個名字在選，「但最後決定簡單一點，就用60+吧！」現年61歲的他覺得做為一位歌手，每張專輯和表演都記錄了不同階段的自己。今天舉辦記者會宣布開唱喜訊，媒體關心台灣場何時舉行，他表示，礙於訂不到場館，今年應該沒辦法到台灣開唱。