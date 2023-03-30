本土變異株排名更動！BA.2.75明顯下降 BQ.1位居第一
中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內自3/20新制實施後，上週(3/24-3/30)平均每日新增96例COVID-19本土確定病例(併發症)，較新制前一個月之每日中重症平均數119例略降；另境外移入病例總計3例。上週平均每日新增25例死亡，亦較再前一週(3/17-3/23)之每日死亡平均數34例下降；死亡個案中，90%具慢性病史、69%未打滿3劑疫苗、91%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續呈下降趨勢。
記者陳苾暐／綜合報導
指揮中心指出，上週新增檢出30例Omicron亞型變異株確定病例。其中11例本土個案分別為4例BQ.1、3例BA.2.75、3例XBB(均非XBB.1.5)、1例BA.5；另19例境外移入分別為13例XBB(含7例XBB.1.5)、6例BA.2.75。上週BQ.1及XBB均有增加趨勢，BA.2.75明顯下降，但近四週監測總計，本土主流病毒株BA.2.75仍為 (64%)，其次為BQ.1及XBB(各11%)，須持續密切觀察。 WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，且BA.5次世代疫苗對變異株具保護力，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
指揮中心說明，全國COVID-19疫情持續下降，重症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。
指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。