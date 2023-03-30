最新國際疫苗研究數據曝！mRNA單價疫苗「效益日漸遞減」
中央流行疫情指揮中心自3月6日起推行「疫苗加一」活動，根據統計，活動實施以來共40.8萬人接種疫苗，其中35.6萬人接種次世代疫苗、2.8萬人接種基礎劑，提醒民眾因單價疫苗保護力下降，建議追加接種次世代疫苗，提升保護力，林口長庚紀念醫院副院長邱政洵今（30）日也到疫情記者會現場，說明美國CDC在2021年到2022年7月流行Delta、Omicron變異株期間，18歲以上成人接種mRNA疫苗對於預防住院的疫苗保護效益。
記者林莞茜／綜合報導
邱政洵指出，根據分析結果顯示，Omicron流行期間，接種完兩劑2個月內預防住院的保護效益可以達到73%，但是隨時間更久，效力減弱，6個月剩57%；接種完三劑後2個月內保護效益為89%，但到6個月會下降到66%、8個月以上甚至降到31%。以年齡來看，65歲以上長者接種完兩劑完2個月內保護效益預防住院為77%，6個月會下降到剩53%。
邱政洵也說，65歲以上族群，打完疫苗的保護效力會隨著時間下降，那另根據美國VISION網絡的網路資料，在2022年9月至11月美國流行BA.5 Omicron病毒流行期間，18歲以上打疫苗後預防中重症，發現接種三劑單價疫苗後預防住院效果會隨時間減弱，接種後7到119天保護效力平均有到為68%，但超過120天就驟降到38%。
若針對施打雙價疫苗作為追加劑，發現相對使用最後一劑單價疫苗接種間隔為5至7個月、8至10個月和11個月相比，再接種一劑次世代雙價疫苗，預防住院BA.5導致住院效益相對增強42至48%，因此代表接種次世代雙價疫苗，有其必要性。
※【NOWnews 今日新聞
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