攝護腺癌擴散了還能開刀嗎？　「１治療法」降低尿失禁機率

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攝護腺癌難根治 高齡＋慢性病手術難度高彰基泌尿道癌症中心主任王百孚醫師表示，陳先生的「攝護腺癌」屬於比較不容易根治的病情，加上年紀稍高，過去病史又有心臟冠狀動脈疾病、高血壓和腦部小中風，很多醫師在這種情況下比較不願意、也沒把握建議手術治療，而且經過攝護腺肥大藥物控制，稍微改善了排尿症狀，所以，陳先生對於積極治療一度猶豫不決，但在擔任護理師的女兒及家人的鼓勵下，接受手術治療。
接受雷氏空間保留法 完全根治、無復發因此，以達文西機械手臂為陳先生執行「雷氏空間保留法」之攝護腺根除手術及骨盆腔淋巴清除，手術成功順利，後續並搭配輔助性的放射及賀爾蒙抑制治療；同年攝護腺癌症指數就已經下降至幾乎測量不到，追蹤到現在近7年期間，完全沒有復發現象，可以說是完全根治。
王百孚醫師補充，陳先生術後的病理檢查，發現70％的攝護腺腺體都被癌細胞侵犯，不但已穿出攝護腺外膜，而且兩側的骨盆腔淋巴腺也有癌細胞的轉移，也就是實際的病理分期已達第四期。
達文西機械手臂攝護腺根除手術 改善治療後生活品質攝護腺癌在台灣近年來一直上升至男性發生率第5名（在歐美國家是第1名）的癌症，並且在台灣超過一半的患者在診斷出來時，已經是局部擴散的第三期，或遠端轉移的第四期。
彰基從2014年起，在台灣率先採用「雷氏空間保留法」為病患執行達文西機械手臂攝護腺根除手術，發現局部擴散的第三期攝護腺癌，因為必須擴大切除範圍（包括不能保留兩側神經血管束），所以更需要、更可以降低術後尿失禁現象；又因為第三期在很可能需要後續輔助性的放射及賀爾蒙抑制治療，必須盡早恢復禁尿功能，所以「雷氏空間保留法」大大改善攝護腺癌患者治療後的生活品質。
另，針對65歲以下、第二期內以及有保留神經之攝護腺癌患者，其第一週拔掉導尿管後，可禁尿的比例高達80％，三個月以上都是100％。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57219
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