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攝護腺癌擴散了還能開刀嗎？　「１治療法」降低尿失禁機率

攝護腺癌擴散了還能開刀嗎？　「１治療法」降低尿失禁機率
攝護腺癌擴散了還能開刀嗎？　「１治療法」降低尿失禁機率

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】78歲的陳先生，多年來接受藥物治療頻尿、夜尿及排尿困難等症狀，但症狀曾經愈加惡化，甚至發生最嚴重的急性尿滯留現象，最後接受導尿引流；經切片病理檢查確認為局部擴散的第三期「攝護腺癌」，若接受根治手術治療等多重治療，將造成難以恢復的尿失禁後遺症。

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攝護腺癌難根治　高齡＋慢性病手術難度高

  彰基泌尿道癌症中心主任王百孚醫師表示，陳先生的「攝護腺癌」屬於比較不容易根治的病情，加上年紀稍高，過去病史又有心臟冠狀動脈疾病、高血壓和腦部小中風，很多醫師在這種情況下比較不願意、也沒把握建議手術治療，而且經過攝護腺肥大藥物控制，稍微改善了排尿症狀，所以，陳先生對於積極治療一度猶豫不決，但在擔任護理師的女兒及家人的鼓勵下，接受手術治療。

接受雷氏空間保留法　完全根治、無復發

因此，以達文西機械手臂為陳先生執行「雷氏空間保留法」之攝護腺根除手術及骨盆腔淋巴清除，手術成功順利，後續並搭配輔助性的放射及賀爾蒙抑制治療；同年攝護腺癌症指數就已經下降至幾乎測量不到，追蹤到現在近7年期間，完全沒有復發現象，可以說是完全根治。

王百孚醫師補充，陳先生術後的病理檢查，發現70％的攝護腺腺體都被癌細胞侵犯，不但已穿出攝護腺外膜，而且兩側的骨盆腔淋巴腺也有癌細胞的轉移，也就是實際的病理分期已達第四期。

達文西機械手臂攝護腺根除手術　改善治療後生活品質

攝護腺癌在台灣近年來一直上升至男性發生率第5名（在歐美國家是第1名）的癌症，並且在台灣超過一半的患者在診斷出來時，已經是局部擴散的第三期，或遠端轉移的第四期。

彰基從2014年起，在台灣率先採用「雷氏空間保留法」為病患執行達文西機械手臂攝護腺根除手術，發現局部擴散的第三期攝護腺癌，因為必須擴大切除範圍（包括不能保留兩側神經血管束），所以更需要、更可以降低術後尿失禁現象；又因為第三期在很可能需要後續輔助性的放射及賀爾蒙抑制治療，必須盡早恢復禁尿功能，所以「雷氏空間保留法」大大改善攝護腺癌患者治療後的生活品質。

 另，針對65歲以下、第二期內以及有保留神經之攝護腺癌患者，其第一週拔掉導尿管後，可禁尿的比例高達80％，三個月以上都是100％。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57219

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