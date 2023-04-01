無肉市集全台首店　進駐中捷市政府站

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中捷公司表示，「未來你好」在歷經近半年的規劃與設計，4月1日起正式對外亮相，除了販售輕食點心、生活日用文創品，未來也將供應純素早餐、夜晚還將供應無酒精飲品，首波預計上架台灣知名的永續再生牛仔服飾品牌Story Wear、女星大霈的手工皂品牌［；PiOTOPIA］等，店內也同步設置科技感十足的智能販賣機，將販售即食、快煮等蔬食，提供民眾多種便利的選擇，另為了共同歡慶中捷週年慶以及「未來你好」試營運，4月1日、2日將推出眾多商品買一送一和限量優惠，鼓勵民眾搶先體驗。
中捷公司也說，無肉市集團隊與台中捷運對於「友善環境、建構美好綠色生活」有相同的使命感，並齊心落實於行動中，例如「未來你好」店內的商品展示架使用回收木料再製，提高產品生命週期，「未來你好」後續也將舉辦多場講座，從環境教育喚醒更多民眾對於綠色議題的重視。
此外，中捷公司與無肉市集去年10月首度合作舉辦快閃市集，短短1天吸引超過5000人參與，睽違半年，雙方再度聯手出擊，4月1日、2日在市政府站外廣場將集結眾多KOL及知名品牌，包含總是大排長龍的餐車林針嬤鹹水g、藝人田羽安的手工作品若芊手作A.T. studio、Youtuber野菜鹿鹿、超人氣的Enrich restaurant & café、痞食維根全植物漢堡、善良肉圓x善良艿茶等爆紅排隊名店，中捷公司鼓勵民眾攜帶環保餐具、搭乘捷運，透過實際減碳來支持「未來你好」及參與無肉市集活動。
除了無肉市集，中捷各大合作廠商也祭出各式慶祝通車2週年優惠活動，包括舊社站機器人咖啡機即日起至4月10日所有品項88折優惠、松竹站「蜜友冰棒」4月15日至5月15日消費滿額享優惠，還有更多知名連鎖業者將推出不同的驚喜優惠。