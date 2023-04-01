兒童節送暖！麥當勞叔叔之家挺友善醫療　童趣口罩送病童

根據內政部公布2022年人口統計，全年粗出生率最高為彰化縣，做為中臺灣的第一家兒童醫院、彰化基督教兒童醫院的院長陳家玉表示，「兒童友善醫療」在台灣醫界相當受重視，以彰基兒童醫院為例，當初醫院建立時就以兒童醫療為目標，除了注重病房等設施方面的安全，也相當重視孩童心理，在醫院各個角落佈置出可愛動物、機器人、十二生肖及注音版基督教歷史故事，便是希望讓孩童就醫時減少害怕與不安心情。
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病童口中的「黃爺爺」、麥當勞叔叔之家慈善基金會董事暨臺北醫學大學附設醫院兒童神經外科醫師黃棣棟也談到，假如醫院的環境與就醫過程不友善，孩童可能會受到衝擊、挫折、驚嚇、受創，「醫療團隊是孩子和家長的領航者，從讓他們了解療程可以安心、協助行政流程、友善的互動、能同理病童的心情，都是重要的環節」。
黃棣棟進一步說明，許多孩子進到醫院，看到戴著口罩、穿著白袍的醫師就害怕、面對醫院陌生環境、醫療過程的不確定性，容易感到不安，更何況是要打針或檢查。為了先安撫小病人情緒，好能診治對症下藥，兒科醫護常練就一身絕活，例如：在制服上別著可愛造型胸針、聽診器上掛動物吊飾、隨時能從口袋裡變出孩子喜歡的貼紙等童趣小物，設法轉移孩子的注意力，消除他們的不安，好進行診療。「童趣口罩」顏色繽紛、充滿動物造型，一看就是孩童會喜歡的設計，兒科醫護的口袋，多了這個小禮物，很實用！
麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長寇碧茹表示，「基金會長期支持兒童友善醫療與兒科醫護團隊，從關懷孩子的角度出發，觀察到孩子在門診或住院病房，候診的時間常是自己玩玩具、看看書或只是等待，因此我們想有沒有什麼小工具，可以讓就醫過程增添樂趣、舒緩孩子的就醫緊張．而『戴口罩』是孩子進出醫院時加強保護的好幫手，以『一起玩遊戲』為概念，將平凡口罩變身為可互動的可愛遊戲，不僅讓醫護人員可以藉此小禮物為孩子加油打氣，也提供家長或醫護，透過「一起玩遊戲」的互動，舒緩孩子的就醫壓力和緊張情緒。」｜
特別的是，麥當勞叔叔之家慈善基金會還設計了大人款童趣口罩，讓醫護人員戴上後增加親切感、拉近與孩童的距離，彰基江社工分享：「當醫護人員和孩子戴同款口罩時，瞬間，彼此有『同在』的感覺，拉近了心的距離，後續療程也會更順利」。
兒童節前夕，40萬份的「一起玩遊戲 童趣口罩」發送至全台95家合作醫院，盼讓就醫過程增添輕鬆氣氛，舒緩孩子就醫不安，也撫慰醫護團隊的辛勞。