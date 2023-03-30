IU認愛李鍾碩首度亮相！曝「未來新身分」：不要再搞混了
南韓歌手IU（李知恩）自從2022年底被拍到和李鍾碩甜遊日本後，戀情因此曝光，隨後兩人也大方承認交往，廣受大批粉絲祝福。對此，IU今（30）日出席電影《Dream》記者會，這也是她認愛後首次公開亮相，結果竟對大家宣布她的新身分，再度引起外界討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
由李炳憲編導的最新電影作品《Dream》找來「國民男友」朴敘俊和「國民妹妹」IU擔綱主演，今日上午也舉辦《Dream》電影記者會，IU也現身出席活動，同時也是IU認愛李鍾碩之後，首度公開亮相。
由於IU過去都是以「李知恩」、「IU」雙重身分出席活動，面對媒體詢問，是否決定統一稱呼？她則解釋，當以演員身分出席活動時，都會以「李知恩」出現在演員名單上，結果大家都統一叫她「IU」，讓她坦言會被搞混，也怕大家跟她一樣混亂，因此IU決定以後不管怎樣，她都會叫「IU」，代表「李知恩」的演員名正式消失。
朴敘俊、IU主演的電影《Dream》，因為疫情關係一直延到2022年3月才完成國外拍攝的劇情，確定在4月26日於南韓上映，劇情內容改編南韓足球國家隊的故事，由朴敘俊飾演的足球選手「尹弘大」被迫擔任足球隊教練帶領選手征戰，而IU則是飾演沒有熱情的「李素敏」，迫於現實接下拍攝足球隊紀錄片的任務。