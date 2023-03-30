領6000前先喝！7-11「5元奶茶」搬整箱 咖啡這天買7送7
普發6000終於快領到了！不過在這之前，好康優惠該省的還是要省！近日被網友封為最便宜的7-11一款自有品牌「iseLect」茶飲再度特價，從今天開始到4月2日，一連四天推出一瓶5元的紅茶、綠茶，比麥香系列價格便宜引起社群討論，不少網友在PTT省錢版分享情報。另外，因應愚人節將至，7-11也推出精品美式／拿鐵買7送7的超值優惠！愛喝咖啡可別錯過了。
記者張嘉哲/綜合報導
7-ELEVEN這款自有品牌「iseLect」的茶飲事實上已經行之有年，經常在會員日或者跟著活動檔期特價，鋁箔包裝的有經典紅茶、奶茶、麥茶，罐裝的像是蜂蜜菊花茶、麥仔茶、烏龍茶等等都時常推出優惠，而這次從3月30日到4月2日為期四天的特價，推出鋁箔包裝紅茶、綠茶、奶茶、麥茶6入裝30元，等於一瓶只要5元，實在太便宜！
不少網友在PTT省錢版表示「上一期只有紅茶！這一期是全品項欸，超佛」、「我今日已去搬兩組，才60元太舒服」、「要找一下，我家附近哪幾家會有我大概都知道」、「現在越來越難買了，知道的人越來越多....」、「綠茶可，上禮拜活動我買了兩箱，就麥香綠的味道，無可挑剔」、「喜歡奶茶，喝起來跟麥香差不多，五元真的佛」。
而目前7-11除了有自家茶飲優惠之外，接著因應清明連假又遇到愚人節，也推出限定一日優惠，民眾只要在四月一日使用OPEN POINT行動隨時取購買「精品美式/精品拿鐵」，同品項買7送7，兩種數量都是限量3萬組，愛喝精品咖啡的民眾可要準時開搶！